O vianočnú párty pred sídlom britského premiéra má záujem viac ako milión ľudí

Na večierku, ktorý sa má konať 24. decembra od 18.00 h miestneho času, sa údajne nebude vyžadovať - v čase pandémie - nutné dodržiavanie rozstupov medzi ľuďmi, lebo premiér "Boris Johnson a jeho priatelia nevyžadujú žiadne rozstupy". Účastníci si na večierok môžu "pozvať, koho chcú, a priniesť si vlastné občerstvenie a pitie". Autorom pozvánky na párty je DJ a filmár Jon Mancini, ktorý tak reagoval na údajný vianočný večierok, ktorý sa vlani na Downing Street 10 konal napriek lockdownu. Odkedy sa pozvánka na Facebooku objavila, vyše 415.000 ľudí uviedlo, že sa na nej zúčastnia, a takmer 585.000 ďalších vyjadrilo záujem o ňu.

EXCLUSIVE: Video obtained by ITV News shows Downing Street staff joking about a Christmas party on 18th December last year.



No 10 has spent the past week denying any rules were broken. This new evidence calls that into question. pic.twitter.com/nKYK0tG0dQ