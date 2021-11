Trávite svoj odpočinok sedením? Robíte zle! Tento spôsob zdravého oddychu vás šokuje

NEW YORK - Ak pri čítaní tohto článku sedíte, možno relaxujete nesprávne. Vyplýva to z novej štúdie života a spôsobu odpočinku kmeňov, ktoré stále žijú štýlom lovcov a zberačov. Táto štúdia zistila, že lovci a zberači - rovnako ako my v rozvinutom svete - majú tendenciu sa počas dňa oddávať zaháľaniu. Ich prístup k nečinnosti je však špecifický v tom, že nepoužívajú stoličky a namiesto toho sedia v drepe alebo "na bobku", napísal spravodajský server The New York Times.

Je trochu paradoxné, že nečinnosť je vo veľkej časti sveta spájaná so zlým zdravotným stavom. Koniec koncov odpočinok by nám mal prospievať. Napriek tomu jedna štúdia za druhou spája viac času stráveného sedením so zvýšeným rizikom kvôli vysokému množstvu cholesterolu, so srdcovými chorobami, cukrovkou a ďalšími ochoreniami – a to aj u ľudí, ktorí cvičia.

Táto záhada, kedy sa zdá, že sedenie prispieva k chorobám, zaujala skupinu vedcov, ktorí začali študovať moderných lovcov a zberačov v nádeji, že lepšie pochopia evolučné súvislosti fyzickej aktivity vo vývoji človeka.

Vo svojich predchádzajúcich výskumoch títo vedci preukázali, že príslušníci kmeňa Hadza v Tanzánii sú pomerne fyzicky aktívni a venujú sa niekoľko hodín denne činnostiam, ako je stopovanie zveri alebo vykopávanie hľúz. Hadzovia si zároveň uchovávajú závideniahodné kardiovaskulárne a metabolické zdravie s nízkym krvným tlakom a zdravým cholesterolom po celý život.

Niekoľkohodinová fyzická aktivita denne však ponecháva dostatok hodín voľného času a vedci sa nedávno začali zaujímať o to, či spôsob, akým Hadzovia trávia svoj voľný čas, môže nejako prispievať k ich dobrému zdravotnému stavu.

Zdroj: gettyimages.com

Nesedia na stoličkách

V rámci novej štúdie, ktorá bola zverejnená v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences, vedci najskôr požiadali 28 príslušníkov kmeňa Hadza vo veku od 18 do 61 rokov, aby počas približne jedného týždňa nosili prístroje na sledovanie aktivity. Monitory, ktoré mali kmenoví príslušníci na stehnách, merali, koľko času strávia v pohybe a koľko v pokoji.

A ukázalo sa, že v pokoji sú dosť často. Rovnako ako predchádzajúci výskum aj tieto nové merania ukázali, že muži a ženy boli denne v pohybe v priemere asi dve až tri hodiny, ale ďalších desať hodín nevyvíjali žiadnu aktivitu. Tento objem nečinnosti "takmer dokonale zodpovedá" úrovni pozorovanej v štúdiách mužov a žien vo vyspelých krajinách, hovorí David Raichlen, profesor ľudskej evolúcie na Juhokalifornskej univerzite v Los Angeles a hlavný spoluautor novej štúdie.

Na rozdiel od väčšiny z nás sa však Hadzovia nepovaľujú na stoličkách. Výskumníci sa preto rozhodli zistiť, akým spôsobom kmeň relaxuje. Zistili, že v čase, keď kmeň Hadza odpočíva, sedia jeho príslušníci často na zemi, ale aj drepia; v polohe "na bobku" trávia takmer 20 percent nečinnosti.

Zdroj: gettyimages.com

Zaujímavý účinok na svaly

Vedcov zaujímalo, čo tento prístup k odpočinku môže znamenať pre nohy a svaly. Preto požiadali niekoľko Hadzov, aby sedeli na zemi aj v drepe a chodili, a pritom na sebe mali senzory zaznamenávajúce sťahy svalov. Pri sedení na bobku čidlá pípali a ukazovali, že sa svaly nôh sťahujú oveľa častejšie, ako keď sedia na zemi, a takmer o 40 percent častejšie ako pri chôdzi.

Takéto rozdiely v svalovej aktivite by mohli mať významné zdravotné dôsledky, hovorí doktor Raichlen. Výskumy na zvieratách podľa neho ukázali, že keď boli svaly znehybnené sadrou alebo inými pomôckami a nesťahovali sa, tkanivá produkovali menej enzýmov, ktoré odbúravajú tuky, čo viedlo k hromadeniu cholesterolu a ďalším známkam kardiovaskulárnych problémov u zvierat.

Inými slovami, sedenie na stoličkách s nehybnými nohami, ako to väčšina z nás robí po väčšinu dňa, s najväčšou pravdepodobnosťou prispieva k riziku vzniku zdravotných problémov, ktoré sú u Hadzov také vzácne. Môže to tiež prehlbovať nesúlad medzi našou evolúciou danou stavbou tela a pohodlným moderným svetom, povedal Brian Wood, profesor antropológie a evolučnej biológie, ktorý je ďalším z hlavných autorov štúdie.

Zdroj: thinkstock.com

Prehodnoťte, ako trávite čas odpočinku

Údaje získané z výskumu Hadzov naznačujú, že aj v pokoji sú naše telá "pravdepodobne prispôsobené k sústavnej svalovej aktivite", čo sa nám v kreslách nedarí, dodal. "Neobhajujeme lovecko-zberačský životný štýl," povedal Wood. "Mali by sme však poznať našu evolučnú históriu a zvážiť, aký vplyv môže mať na naše zdravie."

Doktor Raichlen súhlasí. "V podstate táto štúdia zdôrazňuje, že by väčšina z nás mala prehodnotiť dobu odpočinku s malou svalovou aktivitou," povedal. A pokiaľ to podmienky v kancelárii dovoľujú, nebolo by možno od veci občas nenútene stáť... alebo si tu a tam drepnúť.