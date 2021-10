Koronavírus uštedril ďalšiu ranu: Krutý ortieľ VÝSKUMU! Matematik Kollár hovorí o mimoriadne nechutnej chorobe

Kollár upozornil na telemóry, ktorých výskumom sa v minulosti zaoberal. "Teloméry sú konce DNA, na ktorých sa opakuje ako ochrana našej genetickej informácie repetetívne ten istý segment DNA. Ako keď si zalepíme konce šnúriek na topánky, aby sa nestrapkali," vysvetlil.

Počas nášho života sa však systematicky skracujú a tak nám odmeriavajú takzvaný biologický čas. "Každé bunkové delenie odoberá štatisticky niekoľko telomerických repetícií až dovtedy, až sú také krátke, že bunka sa nemôže ďalej deliť," uviedol.

Zdroj: Getty Images

Predĺžením telomér by sme podľa jeho slov mohli eventuálne dosiahnuť takmer nesmrteľnosť ľudstva. Problémom je však rakovina. "Totiž, delenie buniek, ktoré majú krátke teloméry je pre organizmus rizikové, za svoj dlhý život nazbierali veľa mutácii DNA a tak ich delenie nemusí byť pre nás prospešné. V skutočnosti práve rakovinové bunky si vedia počet telomér predĺžiť a tak to majú s nimi ostatné naše bunky v súboji ťažké, bojujú s bunkovými highlandermi," vysvetlil.

Kollár upozornil, na známy fakt, a to že biologický vek je v priemere v populácii mierne vyšší ako jej vek "podľa občianskeho preukazu." Ako uviedol, v priemere sme biologicky starší o 3-5 rokov. "Ale je tam široká distribúcia, niektorí sú teda dokonca mladší (a gratulujem im), niektorí však aj oveľa starší," dodal.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Rýchlejšie starnutie, teda skracovanie telomér, je spôsobené stresom, rôznymi vážnymi ochoreniami a všeobecne zlým životným štýlom. "Lenže, práve z hľadiska biologického starnutia je COVID fakt mimoriadne nechutná choroba," upozornil.

Koronavírus nám vie zvýšiť vek

Podľa štúdie talianskych vedcov zvyšuje hospitalizácia s covidom biologický vek pacienta o 5-7 rokov. "Čítate dobre, je to ako inverzný proces k letu ku hviezdam, kde vám čas plynie pomalšie. Za pár týždňov s infekciou konce vašej DNA v priemere ostarnú o 5-7 rokov. Prídete domov v úplne inom stave ako ste odchádzali. Ako keby Messi s Ronaldom, Federer s Djokovičom, či Ján Volko skončili kariéru, čas vám jednoducho ubehol a to presne čas, keď ste štatisticky najzdravší. Je ho fakt škoda," poznamenal.

Zdroj: TASR/DPA

Pri respiračných ochoreniach je to podľa neho veľmi výnimočné a preto nie je prekvapením ani to, že long COVID ako nepríjemná dlhodobá zdravotná komplikácia sa objavuje často a bude nepríjemnou populačnou chorobou v budúcnosti.

Upozornil tiež na to, že tých, ktorí infekciu neprekonali a nie sú ani zaočkovaní, čaká v najbližších týždňoch stretnutie s koronavírusom. "Máte skutočne na výber. Môžete riskovať pomerne veľmi zriedkavé vedľajšie účinky vakcíny a úplne fiktívne začipovanie, ktoré nedáva vôbec zmysel, alebo môžete riskovať statočný priamy boj vášho organizmu s infekciou," upozornil. "Vaše teloméry, ak by dokázali hovoriť, by si v tejto voľbe vybrali jednoznačne očkovanie. To už veda preukázala," dodal.