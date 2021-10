Spávate v sede? Pozor na to, podľa expertov vás to môže zabiť!

Keď vás ovládne únava, nie je ľahké potlačiť ospalosť a zabrániť telu, aby si oddýchlo, a to bez ohľadu na to, kde sa práve nachádzate. Poloha pri spánku však môže mať významný vplyv nielen na jeho kvalitu, ale aj na zdravie. Mnohí z nás nemajú problém zaspať v sede, či už pred počítačom v kancelárii alebo počas cesty hromadnou dopravou. Takýto spánok má určité výhody, ale aj značné nevýhody. Informoval o nich spravodajský kanál Times Now.

Zdroj: Getty Images

VÝHODY

Pohodlie počas tehotenstva - tehotné ženy často zápasia s tým, aby našli polohu, v ktorej sa budú cítiť komfortne. Spánok v sede im to môže zabezpečiť, pretože im nezavadzia brucho.

Pomoc pri spánkovom apnoe - spánok v sede môže zmierniť príznaky tohto nepríjemného stavu a prospieť ľuďom, ktorí ním trpia. Dôvodom je vyvýšená poloha hlavy.

Zmiernenie refluxu - sedenie priaznivo ovplyvňuje funkciu pažeráka. Ľuďom s gastrointestinálnymi ťažkosťami a zažívacími problémami môže preto spánok v sede veľmi pomôcť.

Zdroj: Getty Images

NEVÝHODY

Bolesti chrbta - pri spánku v sede zostanete v jednej polohe dlhší čas. Nesprávne držanie tela sa môže prejaviť bolesťami chrbta.

Stuhnutie kĺbov - pri ležaní sa telo môže natiahnuť, ale pri sedení je táto možnosť obmedzená a často spôsobuje stuhnutie kĺbov.

Nedostatočný krvný obeh - dlhodobé sedenie v jednej polohe môže viesť k zablokovaniu prietoku krvi v tepne. Výsledkom môže byť zhoršený krvný obeh.

Zdroj: Getty Images

Môže vás spánok v sede zabiť?

Ak pri spánku sedíte, zvyšujete riziko vzniku hlbokej žilovej trombózy. Tento stav je charakterizovaný zrážaním krvi v žilách dolných končatín alebo stehien. Okrem iných faktorov podporuje jeho vznik aj dlhý spánok v jednej polohe. Ak ho praktizujete často, môže vám spôsobiť zdravotné komplikácie alebo aj smrť. Príznaky hlbokej žilovej trombózy sa prejavujú náhlou bolesťou, prípadne opuchom členkov alebo nôh, začervenaním pokožky, kŕčmi v nohách a pocitom tepla na pokožke.