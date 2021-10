Experti odhalili, čo farba vášho sopľa vypovedá o vašom zdraví

LONDÝN - Mikróby prenikajúce do nosových dutín ohrozujú ľudské zdravie najmä v jesennom a zimnom období. Ak pociťujete, že sa vám v nich tvorí nadmerné množstvo hlienu a začína vám vytekať z nosa, podľa jeho zafarbenia ľahko zistíte, či ide iba o bežné prechladnutie alebo vaše telo zápasí s vážnejším ochorením.

Hlien tvoriaci sa v nose môže odhaliť veľa o vašom zdravotnom stave. Jeho zafarbenie signalizuje vznik vážnych komplikácií, ktoré ešte nemusíte pociťovať, ale váš organizmus už s nimi bojuje. Aký teda môže byť nosový hlien a čo to znamená?

ČÍRY

Ľudské telo vyprodukuje každý deň asi 1,7 litra nosového hlienu, ale väčšinu z neho zvyčajne prehltnete. Tvorí ho voda s obsahom bielkovín, protilátky a soli. Jeho prítomnosť v nosovej dutine je veľmi dôležitá, pretože ju chráni. Po tom, ako prenikne do žalúdka, sa rozpustí. Intenzívnejšiu produkciu číreho hlienu môže spôsobiť senná nádcha. Napriek tomu, že sa budete cítiť zle, nie ste infikovaní, ide iba o reakciu vášho tela na kožušinu, peľ alebo roztoče.

Zdroj: Getty Images

BIELY

Takéto zafarbenie ide obvykle ruka v ruke s pocitom prekrvenia alebo upchatia. Sprevádzaný je aj opuchom a stálym odtekaním hlienu. Stav je spôsobený tým, že hlien stratí obsah vody, je hustejší a vyzerá zakalený. Ide o príznaky nachladnutia alebo nastupujúcej infekcie.

ŽLTÝ

V tomto prípade nejde iba o nádchu, pretože žltá farba signalizuje prítomnosť vírusu alebo infekcie a vaše telo sa bráni. Pôvodcom zafarbenia sú biele krvinky, ktoré zabíjajú mikróby. Keď si splnia svoju úlohu, sú vylúčené do hlienu a ten sa zmení na žltohnedý. Ak máte infekciu, môže trvať desať až štrnásť dní a váš nos vám napovie, či vaše telo nad ňou vyhráva.

Zdroj: gettyimages.com

ZELENÝ

Váš imunitný systém intenzívne bojuje s infekciou, ktorá nechce ustúpiť. Organizmus bol nútený doslova zaradiť vyšší prevodový stupeň, v dôsledku čoho sa hlien zazelenal a zhustol kvôli množstvu uhynutých bielych krviniek, ktoré zápasili s votrelcom. Neznamená to, že by ste sa mali príliš znepokojovať, ale ak sa neuzdravujete ani po dvanástich dňoch, možno by bolo načase imunitnému systému nejako pomôcť. Ak ide o vírus, musí telo aj naďalej zápasiť samé, ale v prípade bakteriálnej infekcie môžu pomôcť lieky.

RUŽOVÝ

Hlien sa takto zafarbí od krvi z nosa. Môže k tomu dôjsť, ak ste si ho neopatrne čistili. Tento jav je typický aj pre tehotné ženy a dochádza k nemu v dôsledku zvýšenia objemu krvi alebo opuchu nosových priechodov. Ak sa však objaví u dieťaťa mladšieho ako dva roky, vyhľadajte odbornú pomoc.

Zdroj: Getty Images

HNEDÝ/ORANŽOVÝ

Takto dokáže zafarbiť hlien nahromadená stará krv v nose alebo ak ste niečo vdýchli do nosa. Pokiaľ nejde o dlhotrvajúci jav, nie je dôvod na obavy.

ČIERNY

S čiernou farbou hlienu sa bežne nestretávame a stojí za to venovať jej pozornosť, pretože zvyčajne upozorňuje na závažnú plesňovú infekciu. Náchylnejší na ňu sú najmä ľudia s oslabeným imunitným systémom. Môže ísť o mycetómovú hubovú sinusitídu, alergickú hubovú sinusitídu, chronickú indolentnú sinusitídu či fulminantnú sinusitídu. Čierny nosový hlien mávajú aj fajčiari alebo drogovo závislí ľudia.