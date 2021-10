VIDEO Ženu v noci zobudil strašný rachot: Keď sa pozrela vedľa seba, ostala v absolútnom šoku

V pondelok 4. októbra sa nad jazerom Louise odohrávalo nádherné vesmírne divadlo, kedy mali miestni obyvatelia možnosť kochať sa krásou padajúcich úlomkov meteoritu. Ruth Hamiltonová si však nechala všetko ujsť a namiesto toho si išla radšej ľahnúť. Informáciu o padajúcom vesmírnom telese by zrejme vôbec nezaregistrovala, keby jej uprostred noci jeden z úlomkov nepreletel cez strechu a nepristál na vankúši tesne vedľa jej hlavy. Okamžite sa zobudila a zapla svetlo, aby zistila, čo sa deje.

Chvíľu jej vraj trvalo, kým sa zorientovala a všimla si, že na vankúši leží nejaký kameň. Zavolala na číslo 911, kde jej po prezretí si jej najbližšieho okolia oznámili, že cez strechu vletel do spálne meteorit. "Volali sme do kaňonu Kicking Horse Canyon a spýtali sa, či robia nejaké odstrely," spomína si Hamiltonová. Nič také tam ale neprebiehalo, iba jej povedali, že na oblohe videli jasné svetlo, ktoré explodovalo. "Od strachu som sa triasla, keď sa to stalo. Myslela som si, že sa niekto ku mne vlámal a počujem zvuk nejakej zbrane. Potom som si ale uvedomila, že to spadlo z neba."

Ruth je úplne v poriadku a nemá žiadne zranenia. Meteorit si plánuje ponechať. "Som úplne ohromená skutočnosťou, že je to hviezda, ktorá spadla z neba a možno má miliardy rokov," vyhlásila s tým, že po tejto skúsenosti sa pozerá na život inak ako predtým. "Takáto vec je dôkaz, že život je vzácny a môže sa vytratiť aj vtedy, keď si myslíte, že ste v bezpečí svojej postele. Už ho nikdy nebudem brať ako samozrejmosť," dodala. Teraz čaká na obhliadku z poisťovne, aby potvrdili, že otvory na streche skutočne spôsobil dopad vesmírneho telesa. Poisťovacia spoločnosť evidentne nikdy predtým nič také neriešila.