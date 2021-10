Expertka na kriminalistiku: Tri typy MATIEK, ktoré majú najväčšiu pravdepodobnosť, že vychovajú vraha

V staršom článku pre portál HuffPost profesorka kriminalistiky a riaditeľka Centra aplikovanej kriminalistiky na Birmingham City University Elizabeth Yardleyová vysvetlila, že proces vytvárania človeka schopného vziať niekomu život je zložitý a zdĺhavý. Prezradila, akú rolu v tom zohráva biológia, susedstvo, škola, zdravotnícke služby či vzťah s matkou. "Prečo taký veľký dôraz na matky? Čo otcovia? Nie je to sexistické? To sú otázky, s ktorými som sa za posledných niekoľko mesiacov stretla veľmi často. Tvrdím, že matky pri vytváraní vrahov majú väčší význam kvôli inherentne rodovej povahe spoločnosti. Očakávame, že matky budú nezištnými vychovávateľkami a primárnymi opatrovateľkami. Odovzdávame sa matkám, jednoducho za predpokladu, že vedia najlepšie a uprednostňujú potreby svojho dieťaťa, chránia ich pred poškodením vo vnútri aj zvonku," vysvetlila Yardleyová.

Ako príklad uviedla Daniela Bartlama, Freda a Rose Westovcov, Jeda Allena, Harolda Shipmana, Dennisa Nilsena, Roberta Blacka, Joachima Knychala, Leszeka Pekalskiho, Adama Lanza a Richarda Kuklinksiho. V prípade týchto vrahov zohrali matky hlavnú úlohu. Matky Freda Westa a Roberta Blacka okrem iného vytvárali doma brutálne prostredie, pričom zanedbávali alebo týrali svoje deti. Matky Shipmana a Lanzyho boli zase odhodlané urobiť pre svoje deti to najlepšie a povzbudzovali ich, aby sa viac podobali na ostatných. Matky Bartlama, Nilsena a Rose Westovej, naopak, neboli ochotné diskutovať o správaní, ktoré by mohlo viesť k tomu, že ich deti sú vnímané ako odlišné. Na základe týchto zistení Yardleyová dospela k záveru, že existujú tri typy matiek, ktoré môžu zohrať hlavnú úlohu pri výchove vraha.

Anti-matky

Tento typ matiek sa mohol stať obeťou týrania a zanedbávania. Tieto ženy prežili brutálnu výchovu a nikdy nemali zdravé rodinné prostredie. Z obetí sa neskôr stávajú agresori a menia sa na rovnaký typ človeka, akým kedysi pohŕdali.

Uber-matky

Pochádzajú z tradičného rodinného prostredia, ale veľmi dobre si uvedomujú očakávania spoločnosti už od útleho veku. Môžu sa stať obeťami diskriminácie, preto sa rozhodnú, že ich vlastné deti nebudú vychovávať rovnakým spôsobom. Na druhej strane sa z nich stanú matky-manažérky, ktoré plánujú život svojim deťom a snažia sa ich kontrolovať. Profesorka opisuje tento druh rodiča ako "strážcu brány, ktorý zadržiava vonkajší svet a chráni svoje dieťa pred bádaním, pretože jeho správanie sa stáva čoraz deviantnejším".

Pasívne matky

Tretí typ je zase charakteristický strachom o to, ako spoločnosť bude súdiť ich dieťa. Tieto ženy žijú podľa pravidiel a robia to, čo od nich spoločnosť očakáva. Sú tiché, pasívne a idú s prúdom. Ak ich deti začnú prekračovať morálne a právne hranice spoločnosti, strach z opovrhnutia ich prinúti popierať, čo sa deje. Zametú situáciu pod koberec a ignorujú ju v nádeji, že je to len fáza a raz sa skončí.