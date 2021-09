Masaker v ukrajinskej rokline šokuje svojou brutalitou: Vyše 33 000 mŕtvych, ľudia od strachu zošediveli

Podobné masakre sa odohrali aj na iných miestach bývalého Sovietskeho zväzu, ten v Babyn Jare bol ale výnimočný svojím rozmerom, rýchlosťou a brutalitou. V Kyjeve žilo v tom čase okolo 150 000 Židov. Časť z nich sa zachránila evakuáciou na východ alebo vstupom do Červenej armády, niektorých z nich ukryli ukrajinskí susedia. Desať dní po príchode nacistov sa po celom meste objavila vyhláška v ruštine, ukrajinčine a nemčine: "Všetci Židia mesta Kyjev a jeho okolia sú povinní dostaviť sa v pondelok 29. septembra 1941 do ôsmej hodiny ráno na roh ulíc Melnykova a Dokterivská (pri cintoríne). Vezmú si so sebou svoje dokumenty, peniaze a cennosti, teplé oblečenie a spodnú bielizeň. Kto neuposlúchne tento rozkaz a bude pristihnutý na inom mieste, bude zastrelený. Kto z občanov vnikne do prázdnych židovských bytov s úmyslom kradnúť, bude zastrelený." Niektorí uverili povestiam, že je to len výzva na deportáciu.

On Sept. 29-30, 1941, Nazi Germany perpetrated single largest massacre of Jews since WW2 began.



33,771 Ukrainian Jews were killed in #BabiYar.



Nazis were aided by local collaborators.



After war, USSR refused to allow memorial to Jewish victims.



