VIDEO Po zemetrasení sa na oblohe objavil podivný úkaz: Ľudia v panike, boja sa apokalypsy

Zemetrasenie s magnitúdou 7,0 zasiahlo oblasť vzdialenú asi 18 kilometrov severovýchodne od letoviska v juhozápadnom štáte Guerrero. O život prišiel najmenej jeden človek, budovy boli poškodené a zosuvy skál zasypali veľkú diaľnicu. Našťastie nedošlo k rozsiahlym škodám. Zemetrasenie pocítili aj ľudia v metropole Mexico City, kde trvalo takmer minútu. Obyvatelia utekali do ulíc, keď sa budovy začali triasť, chodníky sa vlnili a na oblohe sa objavili modré svetlá. Užívatelia Twitteru zverejnili videá s modrými zábleskami s hashtagom Apocalipsis, čo v španielčine označuje biblický výraz konca sveta, apokalypsu.

Este es el momento en el que se observaron las luces en el cielo esta noche, durante el #sismo registrado en #Acapulco, #Guerrero pic.twitter.com/Xeg2BZzF28 — Foro_TV (@Foro_TV) September 8, 2021

Fyzik z Rutgersovej univerzity v americkom New Jersey Troy Shinbrot však povedal, že sa niet čoho obávať; modré svetlá nie sú znakom konca sveta. "Ak by sa tak stalo, apokalypsa by sa stala pred tisíc rokmi, keď sa svetlá prvýkrát objavili," povedal. V rozhovore pre NPR vysvetlil, že fenomén takzvaných zemetrasných svetiel (EQL) nie je novinkou a vyskytuje sa pomerne pravidelne. Niektorí vedci sa domnievajú, že erupcia svetla je spôsobená trením skaly v blízkosti zemskej kôry, ktorá uvoľňuje energiu do atmosféry. Záblesk svetla sa vytvára v blízkosti povrchu planéty. Shinbrot sa pokúsil tento jav znova vytvoriť vo svojom laboratóriu. Meral zmeny napätia podobné tomu, čo sa stane, keď sa zemská kôra dostane do zemetrasenia. Vedecky zvedavých vyzýva, aby si nalepili kúsok lepiacej pásky do tmavej skrine a rýchlo ho odlepili. V skrini by v dôsledku toho mali spozorovať svetelnú žiaru.

Geológ špecializujúci sa na zemetrasenia z Amerického geologického prieskumu Austin Elliott zdôrazňuje, že by ľudia nemali úplne veriť videám zachytávajúcim fenomén EQL. Väčšina z toho, čo bolo vidno večer po zemetrasení na oblohe v Mexiku, boli záblesky energie z kolísajúcich sa drôtov v elektrickej sieti, ktoré zasiahli iné vedenia, stromy alebo budovy. "Ak by došlo k viditeľnému prírodnému elektrickému javu, bolo by ťažké to rozoznať popri jasných výkonových zábleskoch z elektrickej siete," vysvetlil.

Odborníci sa zhodujú, že pravdepodobne budú mať ľudia ešte viac šancí vidieť modré záblesky na oblohe v Mexiku. Viacerí predpokladajú, že sa to pravdepodobne stane niekedy v septembri. Práve v tomto mesiaci totiž v minulosti došlo k niekoľkým zemetraseniam, napríklad zemetrasenie s magnitúdou 8,2 v štáte Oaxaca, ktoré sa odohralo pred štyrmi rokmi 7. septembra 2017, či ničivé zemetrasenie v Mexico City s magnitúdou 8,0 z 19. septembra 1985.