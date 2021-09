AKTUÁLNE Panika na Kréte: Obľúbený ostrov dovolenkárov zasiahlo silné zemetrasenie!

Starosta obce Arkalohori povedal televízii Skai, že dva kostoly a ďalšie budovy v obci boli poškodené a dvaja ľudia zostali uväznení. Jeden v kostole, keď sa pri údržbárskych prácach zrútila kupola, a druhý v dome.

Miestne médiá informovali o škodách menšieho rozsahu, ako napríklad zrútených stenách na starých kamenných budovách vo viacerých dedinách ležiacich v okolí epicentra otrasov. V krétskej metropole Iraklio obyvatelia vybiehali v panike do ulíc a všetky miestne školy preventívne evakuovali.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M6.0 in Crete, Greece 41 min ago pic.twitter.com/6fx6TsHFdR