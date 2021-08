Romantik Martin (41) pátral po kráske, ktorú stretol na semafore: Stalo sa to, o čom tajne sníval

GRIMSBY - Láska číha skutočne na každom rohu. Dôkazom je príbeh beznádejného romantika, ktorý si myslí, že svoju životnú lásku možno stretol na semafore. Podľa chlapíka to medzi ním a dotyčnou ženou poriadne zaiskrilo, keď sa na seba pozerali čakajúc na zelenú.

Štyridsaťjedenročný Martin Baker skončil s boľavým srdcom po tom, čo minulú sobotu videl ženu v modrom BMW. Obaja zastavili pred semaforom v meste Grimsby na červenú. Muž, ktorý pracuje ako opatrovateľ, uviedol že to medzi ním a záhadnou vodičkou iskrilo a dúfa, že ona to cítila rovnako. Zbadal ju vraj len náhodou, keď otočil hlavu. Vtedy sa stretol s pohľadom atraktívnej ženy, ktorá sa naňho pousmiala. "Chcel by som jej povedať, nech sa nám svetlá rozsvietia na zeleno a uvidíme, čo sa stane," vyhlásil.

Zdroj: Getty Images

Martin sám seba charakterizoval ako romantika zo starej školy, ktorý má rád aktivity ako prechádzanie sa či horolezectvo. Pred ženami sa cíti pomerne neisto. "Nikdy by som neprišiel k dievčaťu a nepozval ho von. Jediný prípad, kedy som to urobil, bolo pred rokmi a ona sa stala mojou priateľkou. Nie som si veľmi istý, keď príde na ženy, je ťažké vedieť, či hovoríte správne veci," vysvetlil denníku Hull Daily Mail.

Zdroj: Getty Images

Napriek tomu v Bakerovi niečo z tohto posledného stretnutia spôsobilo, že sa cítil inak. "V tomto prípade som si len povedal, prečo nie? Usmieva sa na mňa krásna žena a ja by som mal využiť šancu. Ľutoval by som, keby som nevyužil šancu." A zdá sa, že Martinovi šťastie tentoraz naozaj prialo. Po tom, ako o svojej skúsenosti porozprával miestnemu denníku, noviny kontaktovala žena, po ktorej tak veľmi pátral. Dvojica by mala v najbližšom čase vyraziť aj na rande.