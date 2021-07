Vedci vytvorili matematický model, ktorý pomohol zastaviť šírenie KORONAVÍRUSU!

Vedci z Univerzity v Colorade publikovali nové poznatky v časopise Emerging Infectious Diseases, ktoré sa prvýkrát zameriavajú na použitie matematického modelovania šírenia SARS-CoV-2. "Jednou z definujúcich charakteristík pandémie ochorenia COVID-19 bola potreba rýchlej reakcie tvárou v tvár nedokonalým a neúplným informáciám. Matematické modely prenosu infekčných chorôb možno v reálnom čase použiť na odhad parametrov, ako je efektívne reprodukčné číslo (Re) či účinnosť súčasných a budúcich intervenčných opatrení," vysvetlili.

Zdroj: TASR/AP/Lewis Joly

Nový dokument opisuje vývoj takéhoto modelu v úzkej spolupráci s coloradským úradom zdravotníctva a životného prostredia a úradom guvernéra Colorada. Cieľom bolo zamerať sa na vplyv včasných politík na znižovanie sociálnych interakcií a neskôr na vplyv postupného uvoľňovania opatrení. Autori poznamenávajú, že príprava na zaťaženie alebo kapacitné limity nemocničnej jednotky intenzívnej starostlivosti bola kritickým problémom pri rozhodovaní. Experti tak vyvinuli model SEIR (náchylný-exponovaný-infikovaný-obnovený) kalibrovaný na údaje z Colorada a údaje o hospitalizácii. Tím zohľadnil mieru opatrení a tiež analýzu mobility pomocou údajov o polohe mobilného zariadenia. Odhady boli generované takmer v reálnom čase, vo viacerých časových bodoch. Experti v každom časovom okamihu vygenerovali prognózy možného priebehu ohniska nákazy podľa rôznych intervenčných scenárov.

Zdroj: SITA (AP Photo/Firdia Lisnawati)

"Akonáhle sa počet infekcií začal znižovať, prejavil sa záujem o mieru zvýšeného sociálneho kontaktu, ktorý by sa dal tolerovať, keď sa ekonomika znovu otvorí bez toho, aby to viedlo k preplneniu nemocníc," uviedli autori výskumu. Aj keď je analýza špecifická pre Colorado, získané poznatky poukazujú na potrebu lokálne kalibrovaných prenosových modelov, ktoré pomáhajú v pripravenosti a tvorbe politiky v oblasti verejného zdravia, upresnila hlavná autorka štúdie, Andrea Buchwaldová z Colorado School of Public Health.