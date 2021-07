KORONAVÍRUS Títo ľudia majú až sedemnásobne vyššie protilátky po očkovaní Pfizerom

S pribúdajúcimi správami o šíriacom sa variante delta sa čoraz častejšie naskytá otázka, do akej miery sú ľudia chránení pred nákazou SARS Cov-2. Imunitná odpoveď organizmu je individuálna záležitosť ovplyvnená rôznymi faktormi vrátane veku. Vyplýva to zo štúdie vedcov z Oregon Health & Science University, ktorí analyzovali krvné sérum päťdesiatich osôb dva týždne po podaní druhej dávky vakcíny Pfizer. Účastníkov rozdelili do vekových skupín a skúmali ich odolnosť voči pôvodnému kmeňu SARS Cov-2 a aj voči jeho variantu gamma pochádzajúceho z Brazílie.

Zdroj: Getty Images

Vedci zistili, že ľudia v najmladšej skupine vo veku 20 rokov mali takmer sedemnásobne vyššie hodnoty protilátok ako osoby v najstaršej vekovej skupine od 70 do 82 rokov. "Vakcína stále produkuje silné imunitné odpovede v porovnaní s prirodzenou infekciou u väčšiny starších jedincov, hoci sú nižšie ako u mladších ľudí," vysvetlil spoluautor štúdie Marcel Curlin, podľa ktorého očkovanie v tejto skupine môže spôsobiť rozdiel medzi komplikovaným a ľahkým priebehom ochorenia a taktiež znižuje pravdepodobnosť prenosu SARS-CoV-2 na inú osobu. Vedúci výskumného tímu Fikadu Tafesse dodal, že vysoko prenosný variant delta môže vystaviť zvýšenému riziku najmä seniorov, pretože starší ľudia sú potenciálne náchylnejší na nové varianty, aj keď sú očkovaní.

Znížená protilátková odpoveď ovplyvnená vekom poukazuje na dôležitosť a potrebu očkovania staršej generácie. "Čím viac ľudí bude očkovaných, tým menej vírus cirkuluje," podotkol Tafesse. Starší ľudia nie sú v bezpečí len preto, že sú zaočkovaní, pretože zaočkovaní musia byť aj ľudia v ich okolí. Zo záverov štúdie preto vyplýva, že na ochranu komunity je potrebné očkovať všetkých.