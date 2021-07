FOTO Unikátny let Jeffa Bezosa do vesmíru: Ľudia si ale na jeho rakete všimli pikantný detail!

Fotky zachytávajúce raketu, v ktorej letel Bezos a ďalší traja členovia posádky do vesmíru, zaplavili internet. Mnohí užívatelia si pritom všimli, že jej tvar im akosi pripomína penis. "Letel do vesmíru v gigantickom penise," napísal Ian Milhiser. "Nie som inžinier, ale keby som bol najbohatší človek na svete, tak si rozhodne nepostavím raketu, ktorá vyzerá ako mužský úd," poznamenal zas reportér Ryan Mac.

Is it just me or does Jeff Bezos's ship look like a massive dildo...#Bezos #JeffBezos pic.twitter.com/KlfhsMNX4F — Mr Free Speech - Centrefusenik (@Centrefuter) July 20, 2021

Congrats to Jeff Bezos on his successful rocket launch. And also for totally not overcompensating for something pic.twitter.com/fI3OMxiaVQ — Big Cat (@BarstoolBigCat) July 20, 2021

I know all rockets are dick shaped to an extent, but Jeff Bezos rocket is the most dick shaped of all the rockets. Like, we get it, Jeff. pic.twitter.com/zYONzisCxG — Matthew Highton (@MattHighton) July 20, 2021

Iní užívatelia zas prirovnali Bezosa k fiktívnym postavám, ako napríklad Jean-Luc Picard zo Star Treku či Dr. Zloduch zo sérií o Austinovi Powersovi.

The entire internet watching Jeff Bezos fly into space. pic.twitter.com/3g7bxjNETM — Jesse McLaren (@McJesse) July 20, 2021

I’m not the only person thinking of Austin Powers right now …..#JeffBezos #BlueOrigin pic.twitter.com/LKGkWCfvbO — Jhanik (@SirKinahjb) July 20, 2021

Suborbitálna raketa New Shepard vyvinutá spoločnosťou Blue Origin ezosa v utorok úspešne absolvovala let, počas ktorého dosiahla hranicu vesmíru. Na palube boli okrem samotného miliardára aj jeho brat Mark, 82-ročná pilotka Wally Funková a 18-ročný čerstvý absolvent strednej školy Oliver Daemen z Holandska. Zakladateľ firmy Amazon sa stal druhým superboháčom, ktorý sa do vesmíru pozrel na palube vlastného stroja. Tým prvým bol Iba pred deviatimi dňami zakladateľ spoločnosti Virgin Galactic Richard Branson.