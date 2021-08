Spoločnosť Jeffa Bezosa Blue Origin žaluje NASA: Pridelili kontrakt konkurenčnej SpaceX

Bezosova spoločnosť podala návrh na pôde federálneho súdu so sídlom vo Washingtone, ktorý sa zaoberá finančnými požiadavkami voči americkej vláde (US Court of Federal Claims). Cieľom je "pokúsiť sa napraviť nedostatky" v súvislosti s pridelením kontraktu v rámci programu Artemis.

Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) ešte v apríli spoločnosti SpaceX pridelil kontrakt v hodnote 2,9 miliardy amerických dolárov na výrobu lunárneho pristávacieho modulu. Viaceré ďalšie spoločnosti, ktoré sa o tento kontrakt uchádzali, proti tomuto rozhodnutiu namietali a tvrdili, že výberový proces nebol spravodlivý.

