VIDEO Ľudia na pláži ostali v šoku: V známom jazere sa kúpala medvedia rodinka!

Medvedicu a jej tri mláďatá uvideli turisti skákať do známeho vysokohorského jazera Tahoe, ktoré sa nachádza na hranici štátov Kalifornia a Nevada. Aj keď vidieť hravé medvieďatá musel byť milý pohľad, mnohí tvrdia, že je to skôr alarmujúce, pretože to svedčí o tom, že šelmy úplne stratili plachosť. Navyše, medvedica svoje mláďatá veľmi ochraňuje, a preto je nebezpečné zdržiavať sa ich v tesnej blízkosti. Ľudia naliehali, že divým zvieratám musí byť poskytnutý priestor namiesto toho, aby ich nakrúcali tak zblízka. Keď sa video stalo populárnym, rozprúdila sa debata o zmene podnebia a o tom, ako ľudské správanie ovplyvňuje prirodzené zvyky divokej zveri.

