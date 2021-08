Muž si cez Google Earth prezeral ZÁBERY mosta: Z toho, čo sa pod ním ukrýva, behajú zimomriavky

Pod diaľničným mostom, ktorý sa nachádza nad Cayuga Waterfront Trail v Ithace v New Yorku, pravdepodobne žije démonická postava. Informoval o tom jeden z používateľov TikToku "Hidden on Google Earth". Video sa rýchlo stalo senzáciou.

Zdroj: TikTok/@hidden.on.google.earth

Na záberoch Google Earth pod mostom vidno podľa portálu The Sun strašidelnú tvár alebo človeka v maske. Pokojne by mohlo ísť o súčasť infraštruktúry mosta, ktorá náhodou vyzerá ako tvár s dvoma očami. Tiež to môže byť odhodená maska alebo grafity. Niektorí ľudia to však prirovnávajú k Jokerovi alebo klaunovi Pennywisovi z It od Stephena Kinga.

Zdroj: TikTok/@hidden.on.google.earth

„Už nikdy nebudem kráčať pod mostom bez toho, aby som si myslel, že okolo číha vražedný klaun, vďaka za to,“ napísal jeden zo šokovaných divákov videa. Iní ľudia postavu prirovnávali k démonovi. Pokiaľ by ste sa chceli presvedčiť na vlastné oči, stačí, keď do Google Earth zadáte súradnice 42 ° 26’35,24 ″ N 76 ° 30’49,09 ″ W.