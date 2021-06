Záhada dvoch študentiek, ktoré šli na výlet do strašidelného hotela: Po 25 rokoch ich našli mŕtve

Príbeh Megumi Yashikiovej a Narumi Takumiovej sa začína v máji 1996. V tom čase mali obidve študentky devätnásť rokov a vybrali sa autom na výlet do mesta Uozu. Cieľom ich cesty bol opustený hotel Tsubono, ktorý miestni označovali za strašidelné miesto. Na začiatku 80. rokov minulého storočia išlo o jedno z najvyhľadávanejších zariadení na ostrove Honšú, pretože je situované v oblasti bohatej na prírodné pramene, kde si návštevníci často užívali tradičný kúpeľ onsen. Nadštandardne zariadený hotelový komplex kvôli finančnej kríze ale zatvorili. Chátrajúca stavba trčiaca z lesa začala vyvolávať rôzne asociácie s nadprirodzenými bytosťami a stala sa lákadlom najmä pre priaznivcov duchov. Navštevovali ju predovšetkým senzáciechtiví mladí ľudia, a to bol dôvod, prečo sa sem vybrali aj spomínané študentky.

Chátrajúci hotel Tsubono Zdroj: Youtube/SON SHI

Posledný kontakt, ktorý mali s rodinou, bola krátka správa poslaná cez pager od Narumi. "Sme v Uozu," stálo v nej. O dva dni neskôr zašli ich príbuzní na políciu a nahlásili, že dievčatá sú nezvestné. Počas vyšetrovania sa však nepodarilo nájsť ani ich ani auto, v ktorom cestovali. Takmer 25 rokov od ich zmiznutia, bola záhada konečne rozlúsknutá, keď sa na dne prístavu Fushiki-Toyama našli kostry oboch tínedžeriek, informoval denník Tokyo Reporter. Bolo to trinásť kilometrov od ich domovov v meste Himi. Potvrdila sa tak pravosť svedectva z roku 2014, kedy sa ozvali traja svedkovia, z ktorých jeden tvrdil, že "raz o polnoci cez prázdniny v roku 1996 spadlo auto s dvoma ženami z parkoviska do mora neďaleko parku Kaiomaru". Druhý doplnil, že auto videl cúvať, až nakoniec spadlo do vody.

Zdroj: Getty Images

Na otázku, prečo im trvalo tak dlho, kým sa prihlásili, svedok odpovedal, že sa zľakol. Polícia tak začala pátrať po automobile, ktorý bol nájdený o šesť rokov neskôr, v januári 2020. "Údajní svedkovia boli vypočutí viackrát. Vieme, že auto z nejakého dôvodu spadlo do mora, ale nevieme prečo," uviedol Shukan Josei z policajného oddelenia v protektúre Tojama. Je to však len slabá útecha pre rodiny dievčat. Otec jednej z nich na margo výsledkov vyšetrovania vyhlásil, že tomu neverí. Políciu vraj požiadal o kontakt na svedkov, pretože by rád vedel, kto sú tí ľudia. Tá zatiaľ informovala, že pokiaľ to bude potrebné, vyšetrovanie v budúcnosti obnoví.