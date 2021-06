Otec so synom nesprávne chlórovali bazén: Vyvolali strašnú chemickú reakciu

Dvojica z hesenského mesta Gross-Gerau naliala do dvestolitrového suda s vodou omylom nielen chlór na dezinfekciu bazénovej vody, ale aj kyselinu sírovú. To vyvolalo chemickú reakciu, pri ktorej jedovatý chlór unikol do vzduchu.

Oboch mužov musela ošetriť privolaná záchranná služba. Hasiči obsah suda rozriedili a po konzultácii s čistiarňou odpadových vôd následne vyliali do kanalizácie. Žiadni ďalší ľudia neboli plynom ohrození, uviedol veliteľ zásahu.