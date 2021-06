Matka objednala vyprážané kurča: Keď ho rozkrojila, nemohla uveriť, čo je v ňom: Hnus na FOTO

Alique Perezová zdokumentovala na Facebooku svoju skúsenosť s jedlom pripraveným v pobočke reťazca Foods Corporation. Po vizuálnej stránke síce zodpovedalo objednávke, ale po jeho prekrojení by zrejme kohokoľvek prešla chuť. "Frustrovalo ma to. Objednala som vyprážané kurča pre môjho syna, ale nedalo sa to vôbec jesť ani krájať," napísala.

Pes bol zakopaný v tom, že zákazníčka spolu s mäsom dostala aj uterák. Nemohla vraj uveriť, že by mohlo k niečomu takému dôjsť a celý incident označila za nechutný aj trápny. Uviedla aj to, že keď v minulosti ľudia zverejňovali podobné skúsenosti, myslela si, že ide o výmysly.

"Keď som videla príspevky, v ktorých sa ľudia sťažujú na jedlo, bola som presvedčená o tom, že si to vymýšľajú, ale teraz viem, že je to možné," podotkla Perezová. Zároveň vyjadrila znepokojenie nad kvalitou a bezpečnosťou mäsa, ktoré bolo vyprážané spolu s uterákom. Spoločnosť Jollibee BGC sa k incidentu zatiaľ nevyjadrila.