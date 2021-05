KORONAVÍRUS Vedci upozorňujú na tieto nezrovnalosti týkajúce sa vakcíny Sputnik: Majú vážne obavy!

Zdroj: TASR/Sandor Ujvari/MTI via AP

LONDÝN - Predbežné výsledky tretej fázy klinických testov ruskej vakcíny Sputnik V prinášajú viacero dôvodov na vážne obavy. Jednak je to nedostupnosť dát, z ktorých boli vyvodzované závery, ďalej nejasnosti v pravidlách klinickej štúdii i zjavné nezrovnalosti v nahlásených výsledkoch. V článku zverejnenom v stredu na webe odborného časopisu The Lance to uvádza medzinárodný tím biológov a epidemiológov.