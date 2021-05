VIDEO Ochranári zúria: Princ mal zastreliť najväčšieho medveďa v Európskej únii!

"Arthur mal sedemnásť rokov a bol to najväčší známy medveď v Rumunsku a zrejme aj v Európskej únii," uviedol Gabriel Paun z rumunského ekologického spolku Agent Green s odvolaním sa na svedectvo hájnika v stredorumunskej župe Covasna.

Lov medveďov je v Rumunsku zakázaný. Princ Emanuel, ktorý žije na rodinnom hrade v Rakúsku, ale dostal výnimku na odstrel agresívnej medvedice podozrivej z vlaňajších útokov na niekoľko poľnohospodárskych usadlostí, oznámilo rakúske Združenie proti továrňam na zvieratá (VGT). Minister životného prostredia Barna Tánczos miestnym médiám potvrdil vydanie povolenia na odstrel, meno držiteľa ale neoznámil. Princ však v marci skolil "samca, ktorý žil uprostred lesa a k okolitým domom sa nikdy nepribližoval", uviedol Paun s tým, že od miestneho poľovného spolku získal plné meno strelca, ktoré znie "Emanuel Prinz von und zu Liechtenstein". Úrady identitu lovca nezverejnili. "Je jasné, že princ sem neprišiel vyriešiť problém, ktorý trápil dedinčanov, ale aby zabil medveďa a získal najväčšiu trofej, ktorú si môže zavesiť na stenu," uviedol aktivista.

Arthur was a magnificent bear in Romania, shot down by a prince for a #trophy last month

Under investigation by the Romanian authorities after the hunt was exposed by @agentgreenro

SHARE his storyhttps://t.co/uPY9VNYING