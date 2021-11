Žena (26) prestala používať krémy na ekzém: Z toho, čo sa začalo diať, dostala strach! Hrôza na FOTO

Ariane Sajousová strávila podľa portálu The Sun mesiac zamknutá vo svojej izbe, pretože bola príliš „znechutená“ stavom pokožky a nechcela, aby ju tak videli ostatní. Študentka umenia bojovala s následkami ukončenia liečby svojho ekzému. Prvýkrát začala používať steroidné krémy na svoj stav ako mladá tínedžerka. Nasledujúce desaťročie Ariane naďalej s veľkým úspechom používala krémy, ktoré jej predpísali lekári, vždy keď sa na jej tele objavil ekzém. V roku 2017 si však Ariane začala všímať, že jej pokožka na krém reaguje nezvyčajne, pretože jej už nepomáhal pri troch a viacerých ťažkých výskytoch ekzému za rok. „Moja tvár opuchla a mala som na nej žlté chrasty, bolo to veľmi desivé, keď neviete, čo sa s vami deje,“ uviedla Ariane.

Zdroj: profimedia.sk

Žena z Angoulême vo Francúzsku začala skúmať svoj stav a narazila na topickú abstinenciu steroidov (TSW). Národná asociácia ekzémov to opisuje ako „potenciálne oslabujúci stav“, ktorý môže vzniknúť pri používaní steroidných krémov. Príznaky zahŕňajú pálenie, mokvanie, vypadávanie, olupovanie, opuch, začervenanie, hnisavé hrbole, nespavosť, vypadávanie vlasov, depresiu a ďalšie. Tieto symptómy sa môžu objaviť v „dňoch a týždňoch po tom, čo osoba prestane používať lokálne steroidné lieky“ – čím sa človek dostane do nekonečného cyklu používania krémov na upokojenie pokožky.

Zdroj: profimedia.sk

Cítila sa škaredo a nechutne

V snahe zotaviť sa Ariane v novembri 2020 úplne prestala používať predpísané krémy. Vtedy sa spustila úplná TSW, čo jej spôsobovalo neuveriteľne bolestivé rany a chrasty, ktoré sa jej vytvorili na tvári, krku a uchu. „Je to večná horská dráha medzi sebaláskou a sebanenávisťou. Strávila som viac ako mesiac zamknutá vo svojej izbe, pretože som nechcela, aby ma niekto videl. Bolo ťažké necítiť sa škaredo a nechutne a mala som pocit, že musím ľuďom, ktorých som práve stretla, povedať, že to nie je nákazlivé,“ prezradila Ariane. Postupom času sa ale naučila odpútať samu seba od kontroly nad svojím vzhľadom a potrebou dokonalosti a začala milovať samu seba. Zároveň pochopila, že jej pokožka sa len snaží uzdraviť a že má šťastie, že našla fungujúce riešenie napriek nedostatku lekárskeho povedomia.

Zdroj: profimedia.sk

Drastické obmedzenie potravín a tekutín

Ariane, ktorá kvôli stresu opustila prácu čašníčky na čiastočný úväzok, sa rozhodla koncom roka 2020 vyskúšať inú metódu liečby ekzému, ktorá sa nazýva terapia bez krémov. Zatiaľ čo väčšine ľudí s ekzémom lekári hovoria, aby sa neustále krémovali, táto terapia krémovanie neodporúča. Ariane zároveň jedla len suché jedlá a pila jeden liter vody denne. „Kedysi som jedla len to najsuchšie, čo som našla, sucháre, maslo, orechy, banány, dehydrované ovocie a mäsové bielkoviny na ozdravenie pokožky, a nejedla som veľa, pretože som na tom bola fyzicky aj psychicky zle. Nevečerala som, aby sa telo v noci namiesto trávenia sústredilo na hojenie pokožky. Pila som maximálne jeden liter vody denne, vrátane vody, ktorú jedlo obsahovalo,“ vysvetlila Ariane.

Zdroj: profimedia.sk

Jej stav sa začal zlepšovať

Po troch mesiacoch po tejto náročnej rutine Ariane začala vidieť obrovské zlepšenie stavu svojej pokožky. „Začalo sa to zlepšovať a pomaly som integrovala normálne jedlo. Teraz jem, čo chcem, okrem paradajok, pretože keď ich jem, mám alergickú reakciu, ktorá začala až od TSW,“ uviedla Ariane. Jej pokožka je na dobrej ceste k zotaveniu, no naďalej bojuje s občasným výskytom ekzému. „Moja pokožka sa stále hojí. Stále mám zjavné rany na tvári, nohách a rukách. Cítim sa dobre, ale chcela by som, aby sa mi vyliečila tvár, naozaj by mi to pomohlo. Moja tvár vyzerala mesiac úplne zahojená, ale potom sa to vrátilo,“ dodala Ariane. Národná zdravotnícka služba uviedla, že väčšine ľudí stačí používať topické steroidné krémy iba „raz alebo dvakrát denne počas 1 alebo 2 týždňov“. Ľudia s chronickým ekzémom však často používajú krémy ako nástroj na zvládnutie svojho stavu celé roky, čím svoj stav paradoxne zhoršujú.