KORONAVÍRUS Experti radia: Ak pociťujete tieto príznaky, odložte očkovanie na neskôr

Očkovanie je podľa vedcov tá najúčinnejšia zbraň proti pandémii koronavírusu. Preto ak máte možnosť ho absolvovať, neváhajte. Lekári ale predsa len upozorňujú na pár príznakov, ktorými keď trpíte, mali by ste svoju vakcináciu na nejaký čas odložiť. Podľa infektológa Amesha Adalju z Centra pre zdravotnú bezpečnosť Johna Hopkinsa v Marylande ide najmä o ťažkosti s hornými dýchacími cestami. Tie sa síce môžu javiť nevinne, no v skutočnosti môže ísť o COVID-19. Pozor preto, keď máte upchatý nos alebo vás bolí hrdlo. Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) tiež odporúča, aby ste sa nenechali očkovať, ak ste infikovaní vírusom. "Ľudia s COVID-19, ktorí majú príznaky, by mali počkať s očkovaním, kým sa z choroby nedostanú a nesplnia kritériá na prerušenie izolácie," uvádza CDC.

Zdroj: Getty Images

Toto usmernenie sa týka tých, ktorí dostanú COVID-19 pred prvým očkovaním alebo sa ním nakazia medzi dávkami. Podľa CDC môžete prerušiť izoláciu, ak už uplynulo najmenej desať dní od objavenia sa príznakov a najmenej 24 hodín od zastavenia horúčky bez použitia liekov na zníženie horúčky a vaše ďalšie príznaky sa zlepšili. Aj keď nemáte COVID-19 a máte naozaj len nádchu, môže existovať ďalší dôvod, prečo by ste mali odložiť očkovanie. Ako už veľa príjemcov očkovacej látky zistilo, vedľajšie účinky po dávke môžu byť trochu nepríjemné vrátane únavy, bolesti hlavy, svalov, zimnice, horúčky a nevoľnosti.

Zdroj: Getty Images

Ľuďom, ktorí už sú chorí, by mohlo očkovanie symptómy ešte zhoršiť. Aj keď posunutie dátumu očkovania môže pôsobiť nešťastne, nemali by ste na vakcináciu zanevrieť. Podľa odborníkov vám môže byť druhá dávka podaná až do šiestich týždňov alebo 42 dní po prvej dávke, ak je to potrebné. Ak nedostanete druhú dávku, nepovažujete sa za úplne očkovaného.