Vedci spochybnili toto opatrenie: Jeho dodržiavanie vás takmer vôbec nechráni pred KORONAVÍRUSOM

V boji s pandémiou je najdôležitejšia prevencia a dodržiavanie základného pravidla R - O - R (ruky - odstup -rúško). Štúdia publikovaná v časopise Proceedings of the National Academy of Science však uvádza, že prekrytie horných dýchacích ciest nás v interiéri veľmi neochráni. Jej autormi sú dvaja vedci z MIT, ktorí kvantifikovali expozičné covidové riziká v uzatvorených priestoroch. Počas experimentu zohľadnili veľkosť davu, použitie ochrany horných dýchacích ciest, množstvo času stráveného v interiéri, úroveň očkovania, cirkuláciu vzduchu a aktivity ako rozprávanie alebo spev. Zistili, že dodržiavanie preventívnych opatrení v interiéri je takmer neúčinné. "Pravidlo sociálnej vzdialenosti nemá význam, a to ani vtedy, keď majú ľudia rúška. Vzduch prenikajúci cez prekryté dýchacie cesty stúpa nahor a potom klesá dolu, takže ste stále vystavení riziku," uviedol jeden z autorov Martin Bazant.

Dva alebo osemnásť metrov od seba - ľudia v interiéri boli v rovnakom bezpečí

Vedec vysvetľuje, že súčasné usmernenia v oblasti verejného zdravia sa zameriavajú na neopodstatnené prvky. "Dôraz na dodržiavanie vzdialeností bol od začiatku nesprávny. Toto opatrenie vychádzalo z modelu, ako sa vírus šíri pri kašľaní a kýchaní. Väčšinou ho však rozširujú bezpríznakoví ľudia. Sociálna vzdialenosť vám tak dáva falošný pocit bezpečia. Je úplne jedno, či sa držíte od ostatných vo vzdialenosti dvoch alebo osemnástich metrov. Všetci v uzatvorenom priestore sú ohrození zhruba rovnako."

Zdroj: Getty Images

Usmernenia by sa mali zameriavať na čas strávený vo vnútri, nie na veľkosť interiéru

Výskum tiež poznamenal, že limitovaný počet osôb na určitej ploche v interiéri síce obmedzí zhromažďovanie, ale dôležitejšia je dĺžka stráveného času. Podľa projekcií by mohlo byť až dvadsať ľudí v menšom priestore v bezpečí, ak by v ňom zostali len približne minútu. Rovnaká skupina, ktorá by zostala vo vnútri celé hodiny, by podstupovala väčšie riziko nákazy. "Naša analýza ukazuje, že niektoré prevádzky boli uzatvorené zbytočne. Týka sa to veľkých priestorov s dobrou ventiláciou, ktoré sú bezpečné aj pri zvýšenom počte osôb. Ak by sa spočítali čísla, tak by ste zistili, že návštevnosť mnohých priestorov nemusí byť obmedzená počtom osôb," podotýka Bazant.

Zdroj: Getty Images

Podľa vedcov by sa malo upustiť od používania rúšok v exteriéri

Aj keď sa štúdia zamerala na prenos infekcie v interiéri, jej autori sa domnievajú, že nosenie rúška v exteriéri je zbytočné. "Ak zohľadníme prúdenie vzduchu, je veľmi málo pravdepodobné, že by mohol spôsobiť nákazu. Preplnené vonkajšie priestory môžu byť problém, ale ak ľudia udržujú primeranú vzdialenosť, nie sú ohrození," dodávajú výskumníci.