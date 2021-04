VIDEO Takéto zásnuby ešte nezažila žiadna žena! Keď uvidíte, čím ju priateľ požiadal o ruku, onemiete

Zásnuby sú milou a dojímavou udalosťou, na ktorú sa väčšinou spomína celý život. V tomto prípade išlo ale tiež o poriadne luxusnú záležitosť. Fotografie z týchto zásnub, ktoré sa dostali na Twitter, sa takmer okamžite stali populárnymi. Chlapík menom William Hunn požiadal o ruku svoju priateľku Brittney Millerovú na streche po tom, čo ju helikoptérou vzal do Atlanty v americkom štáte Georgia. Hneď, ako vystúpili na strechu, pred Brittney vytiahol stojan s piatimi prsteňmi a kľakol si na koleno, aby vyslovil svoju žiadosť. Zjavne chcel mať istotu, že svojej nastávajúcej ponúkne ten správny prsteň podľa jej predstáv.

Millerová neskôr na Instagrame publikovala video z tejto vzácnej chvíle a napísala aj pár slov k extravagantnému gestu svojho snúbenca. "Včera sme mali letieť helikoptérou na ochutnávku vína. Namiesto toho sme zašli do mesta a pristáli na streche v centre, kde ku mne pricupitalo pár priateľov, zatiaľ čo som bola otočená chrbtom. Bola som strašne prekvapená. A potom sa predo mnou zjavilo päť prsteňov, z ktorých som si nevedela vybrať. Boli to veľké emócie a stále som sa snažila prísť na to, ako to všetko zariadil bez toho, aby som o tom vedela," napísala dojatá Brittney.

Po tom, čo Williamovi povedala "áno", nastúpili opäť do helikoptéry a zamierili na letisko. V ten deň vraj všetci jej blízki priatelia a rodina prileteli do mesta, aby oslávili vzácnu chvíľu spoločne so šťastnou dvojicou.