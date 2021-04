VIDEO Žena si zdriemla v obývačke, do domu zatiaľ vnikol medveď! Neuveríte, čo ho vyhnalo von

Deedee Muellerová uviedla, že si pred pár dňami na chvíľu ľahla vo svojej obývačke, aby si odpočinula. Nechala otvorené dvere v kuchyni a jedálni, aby mala čerstvý vzduch. Zo spánku ju vyrušil šialený štekot jej domáceho miláčika Mei Mei. O pár sekúnd neskôr začal štekať aj druhý teriér, Squirt. "Hneď mi bolo jasné, že sa niečo deje," napísala Deedee na Facebooku.

A mala pravdu, do domu vošiel medveď. Video zverejnené na YouTube ukazuje, ako kráča cez terasu až do kuchyne domu, pričom sa rozhliada po okolí. Zrazu ale narazil na malých ochrancov, ktorí nevítaného návštevníka vyhnali von z domu. "Vďakabohu, že nás chránia tieto dva divoké psy," poznamenala s úsmevom Muellerová.

Medveď podľa nej zašiel potom do inej časti jej dvora, no psy ho opäť odohnali. "Bál sa našich psov. Pri úteku sa vycikal na schody," dodala Američanka s tým, že jej teriéry očividne nevedia, čo je to strach, no ona sa vraj spotila aj za nich.