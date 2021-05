Žena (†39) išla na prechádzku so psami: VIDEO Smrtiaci útok! V lese ju roztrhal medveď

COLORADO - Zlomený muž vzdal láskyplnú poctu svojej partnerke, ktorú zabil medveď čierny. Pozostatky Laney Malavoltaovej našiel na lesnom chodníku v Durangu v americkom štáte Colorado. Šelma s mláďatami mala napadnúť ženu koncom apríla pri prechádzke so psami.

„Laney Malavoltaová, moja Severka a moja životná láska, bola zabitá popoludní 30. apríla 2021 pri strete s medveďmi," napísal na webovej stránke jej smútiaci priateľ Justin Rangel a dodal, že Laneyinou najväčšou radosťou bolo tráviť čas v lese s priateľmi, rodinou a psami. Aj keď už nie je fyzicky prítomná na tejto zemi, všetkých, ktorí ju poznali a milovali, môže utešiť aspoň to, že jej duša bude navždy prebývať na jej obľúbenom mieste. Rangel sa poďakoval aj organizáciám a úradom zapojeným do vyšetrovania ženinej smrti.

Podľa organizácie na ochranu životného prostredia Colorado Parks and Wildlife (CPW) policajti, ktorí prišli na miesto tragédie, zbadali známky konzumácie tela obete, ako aj medvedie chlpy a výkaly okolí. Okrem CPW bola do vyšetrenia zapojená aj kancelária šerifa okresu La Plata. Pátrací tím so psami potom v oblasti našiel samicu s dvomi ročnými mláďatami.

Zvieratá boli usmrtené a prevezené na obhliadku. V žalúdkoch matky a jedného z mláďať sa našli ľudské pozostatky. Výsledky pitvy potvrdili, že smrť ženy bola spôsobená útokom medveďa, napísali noviny Durango Herald. Koroner z okresu La Plata Jann Smith uviedol, že medveď sa zahryzol žene do krku a spôsobil rozsiahle poškodenie.

V štáte Colorado žije približne 17 až 20-tisíc medveďov čiernych. Útok je iba štvrtým takýmto smrteľným prípadom v štáte od začiatku záznamov v roku 1960.