FOTO Muž dal oprať bielizeň: Keď pozrel do práčky a zbadal TO tam, takmer dostal infarkt

Alex dal pred pár dňami prať. Keď chcel bielizeň vyvesiť, šokoval ho pohľad na dvere práčky. Zízala z nich totiž tvár zosnulého speváka Davida Bowieho. Angličan hovorí, že takmer dostal infarkt, kým mu došlo, že vlastne ide o vankúš jeho bulteriéra menom Boo s potlačou legendárneho speváka.

Forgot I’d washed the dog’s blanket and David Bowie cushion.

Nearly just had a heart attack. pic.twitter.com/7Uh9nLvh8k — alex boardman (@alxboardman) April 6, 2021

Vankúš, ktorý pred piatimi rokmi kúpil Boardmanov syn v charitatívnom obchode, musel hodiť do práčky aj so psíkovou dekou, pretože ju pozvracal. Vraj mu nesadlo kuracie mäso. "Hneď som si neuvedomil, čo to je a na smrť ma to vydesilo," opisuje hororový zážitok Alex. Fotografia výjavu vystrašila aj mnohých užívateľov Twitteru. Jeden uviedol, že si myslel, že ide o tvár Phila Collinsa. "Telefón s komentármi mi bzučal tri hodiny," dodal s úsmevom autor príspevku.