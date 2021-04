VIDEO Kňaz šokoval veriacich aj cirkev: Takáto je podľa neho pravda o pekle

Americký kňaz John Shelby Spong, ktorý vyzval ľudí, aby prehodnotili svoju vieru, nedávno vyhlásil, že peklo neexistuje. Zdôraznil však, že verí v život po smrti, no tento koncept nemá nič spoločné s odmenami a trestami. "Náboženstvo je vždy v kontrolnom odbore a to je to, čomu ľudia v skutočnosti nerozumejú. Je to kontrolný biznis, ktorý produkuje vinu," uviedol v rozhovore pre NBC ešte v roku 2006. "Ak máte nebo ako miesto, kde ste odmenení za svoju dobrotu, a peklo ako miesto, kde ste potrestaní za svoje zlo, máte nad obyvateľstvom určitú kontrolu."

Keď ho moderátor požiadal o vysvetlenie, či verí, že peklo je skutočne vynálezom cirkvi, Spong odpovedal kladne. Verí, že aj ďalšie časti tradičného kresťanského učenia sú o manipulácii s kontrolou, konkrétne napríklad myšlienka znovuzrodenia. "Cirkev nemá rada, keď ľudia vyrastajú, pretože nemôžete mať kontrolu nad dospelými. Preto hovoríme o znovuzrodení, keď sa narodíte. Ľudia sa nemusia znovu narodiť, musia dorásť. Musia prijať zodpovednosť za seba a za svet," poznamenal. Okrem toho odmietol kresťanskú teológiu o tom, že jediný spôsob, ako zaručiť, že sa vyhneme peklu, je nasledovanie Ježišovho učenia. "Každá cirkev tvrdí, že je tá pravá a že má určitú konečnú autoritu. Predstava, že Božia pravda môže byť spútaná v akomkoľvek ľudskom systéme, akýmkoľvek ľudským vyznaním alebo akoukoľvek ľudskou knihou, je pre mňa neprijateľná. Boh nie je kresťan, ani žid, ani hinduista, ani budhista. Všetko sú to ľudské systémy, ktoré vytvorili ľudia."

Zdroj: Getty Images

Spong bol v minulosti za svoje vyhlásenia veľmi kritizovaný, najmä od iných náboženských osobností. Albert Mohler, prezident Južného baptistického teologického seminára, ho považuje za kacíra s tým, že "poprel prakticky každú významnú mysliteľnú doktrínu".