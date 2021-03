Kňazi prezradili, k akým hriechom sa veriaci priznávajú najčastejšie: Pikantné spovede o sexe!

V knihe "Odpúšťam vám všetky vaše hriechy", ktorá vyšla štvrtok 11. marca, Mongaillard prináša malé aj veľké tajomstvá veriacich, ku ktorým sa priznali štyridsiatim kňazom. Podľa autora, ktorý je pracuje aj ako reportér časopisu Le Parisien a je expertom na náboženské otázky, sú "kňazi schránkou všetkého ľudského utrpenia a vyznania veriacich môžu byť pre nich mimoriadne vyčerpávajúce". Z výpovedí kňazov vyplýva, že najviac ľudí chodí na spoveď tri týždne pred Veľkou nocou, pričom spisovateľ upresňuje, katechizmus katolíckej cirkvi zaväzuje každého praktizujúceho veriaceho ísť na spoveď najmenej raz ročne. V súčasnosti údajne dochádza k oživeniu aktu spovede, najmä u mladých ľudí, píše francúzsky portál RTL.

Zdroj: Getty Images

Čo sa týka samotného obsahu spovedí, jeden z duchovných, otec Cédric, priblížil, že 60 až 70 percent sa týka nevery, sexu s prostitútkami a závislosti na pornografii. Taktiež sa podelil o jeden kuriózny príbeh o istej manželskej dvojici. "Najprv sa prišla vyspovedať žena, ktorá sa priznala, že manžela podvádza s ich spoločným kamarátom. Krátko nato sa ale ukázal jej muž, ktorý sa priznal, že manželku podvádza, a teraz sa podržte, s tým istým chlapom. Mal som naozaj problém udržať smiech," povedal kňaz Mongaillardovi.

Zdroj: Getty Images

Otec Christophe zas prezradil, že ženy mu často hovoria o svojich najintímnejších problémoch. Mnohé z nich vraj podvádzajú svojich mužov, pretože tí ich nedokážu sexuálne uspokojiť. Nezriedka sa veriaci priznávajú aj k spáchaniu trestného činu. Otcovi Cédricovi sa tak pred časom jeden chlapík priznal k vražde. Neskôr sa dozvedel, že ten muž na súde vypovedal, že je nevinný a oslobodili ho. Kňaz mal veľkú dilemu, či to má oznámiť úradom, ale nakoniec si to nechal pre seba, lebo v opačnom prípade by mu hrozila exkomunikácia.