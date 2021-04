VIDEO Chcete sa vyhnúť žltým zubom? Zubár radí, toto pri ich čistení určite nerobte

Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

SINGAPUR - Dentista so sedemnásťročnou praxou vo videu upozorňuje ľudí na to, že silný tlak vyvíjaný kefkou na sklovinu pri čistení zubov môže poškodiť jej povrchovú štruktúru. Takéto čistenie vraj spôsobuje viac škody ako osohu. Podľa jeho slov by sme preto mali k našim zubom pristupovať veľmi šetrne.