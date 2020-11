Ak si čistíte zuby iba raz denne, toto je DOBA, kedy by ste tak mali robiť

NEW YORK - Keď príde reč na ústnu hygienu, mnohí začnú zaháľať. Nie všetci si totiž dvakrát denne čistia zuby a s používaním ústnej nite tiež nemajú veľa skúseností. Odborníčka a autorka knihy Mouth Care Comes Clean prezradila, kedy je umývanie zubov skutočne najdôležitejšie a akou kefkou je najlepšie čistiť zuby.

Zamyslite sa, koľkokrát do mesiaca používate ústnu niť alebo medzizubné kefky. Ak takéto čistenie zubov absolvujete každodenne, klobúk dole, no niektorým tieto pojmy nič nehovoria. Otázka ústnej hygieny je naprieč verejnosťou stále otvorená a nemá jednoznačnú odpoveď. No platí všeobecné pravidlo, že čistiť zuby by sme si mali aspoň dvakrát denne. "Baktérie v ústnej dutine sa menia každých 12 hodín, takže aby ste mali populáciu baktérií pod kontrolou, mali by ste si čistiť zuby ideálne každých 12 hodín, čize dvakrát za deň," vysvetlila americká zubárka Ellie Phillipsová.

Zdroj: gettyimages.com

Ak si ale myslíte, že vám stačí umývať si ich iba raz za deň, potom by ste mali vedieť, kedy tak máte robiť. Najkľúčovejším momentom v umývaní zubov je podľa Phillipsovej práve čas tesne pred spaním. Počas spánku sú totiž zuby vystavené obrovskému riziku. "Ide o najnebezpečnejší čas pre chrup, pretože tok slín je znížený a ústna dutina je kyslejšia. Veľa ľudí v noci navyše dýcha ústami, čo ich ešte viac vysušuje," hovorí dentálna špecialistka s tým, že sliny sú hlavným ochrancom zubov.

Zdroj: thinkstock.com

Odborníci sa zhodujú v tom, že najlepšie je čistiť zuby dvakrát denne kefkou s mäkkými štetinami. Ak starostlivosť o chrup podceňujete, môžu na to doplatiť nielen vaše zuby, varujú.