Kráska si chcela spraviť rozkošnú FOTO na pláži: Čo ale ten pikantný detail tam dole?!

Madi Marrotová si chcela urobiť nejakú peknú fotku z pláže v Miami, kde trávila voľné dni. Nakoniec sa odfotila v bikinách a úsmevom na tvári, obklopená ďalšími dovolenkármi. Doma si ale na snímke všimla jeden humorný detail; ruka ženy sediacej za ňou vyzerá, akokeby Madi medzi nohami narástol penis.

Optickú ilúziu následne zverejnila na TikToku, kde sa stala hitom. Doteraz si ju pozrelo už viac ako štyri milióny užívateľov. "Chcela som sa odfotiť na South Beach. Rameno tejto pani vyzerá tak, akoby mi medzi nohami visel pipík," okomentovala záber Marrotová. V reakcii na príspevok sa jej ozvalo množstvo ľudí, ktorí sa ponúkli, že pomocou photoshopu ruku ženy z fotky odstránia. Dievčina to však odmietla. Už by to totiž nemalo to "čaro".