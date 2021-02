VIDEO Turisti sa snažili spraviť čo najlepšiu fotku tigra: Sledujte, čo sa stalo potom

Pätnásťsekundové video zachytáva turistov, ktorí v snahe získať tú najlepšiu fotku neváhali riskovať svoj vlastný život. Na záberoch vidno, ako stoja na jednej strane múrika, zatiaľ čo tiger je za ním. V jednom momente však vyskočí na múr, ktorý ich oddeľuje, čo naženie turistom poriadny strach. Video zverejnil pracovník Indickej lesnej služby Susanta Nanda ako varovanie pre ostatných.

Idiotitis...

When human brain shuts down & mouth keeps talking.



Appreciate the anger management of the tiger. But that can’t be guaranteed in future. pic.twitter.com/dSG3z37fa8