Snoubordista (25) kašľal na varovanie pred lavínou: VIDEO dokazuje, že urobil strašnú chybu

Maurice Kervin sa snoubordoval na vrchu No Name Peak v okrese Summit, keď zrazu začul podivný zvuk. Otočil sa a s hrôzou zistil, že sa na neho valí obrovská kopa snehu. Bol tesne pod vrcholom kopca, keď spustil lavínu. Všetko to zaznamenal na video. "Keď som ju zbadal, premkla ma totálna hrôza. Mám obrovské šťastie, že som nažive," povedal 25-ročný mladík televízii CNN.

Vraj hneď vedel, že sa niečo deje, keď zbadal, ako sa mu pod nohami v snehu objavili trhliny. Keď sa na neho začal valiť sneh, okamžite uvoľnil svoj lavínový airbag, ktorý mal v ruksaku. Funguje to totiž tak, že v lavíne sa väčšie objekty držia na povrchu, zatiaľ čo tie menšie kopa snehu stiahne dolu. Maurice sa vďaka tomu udržal nad snehom a len čakal, kedy narazí na niečo, čo ho zastaví. "Som v poriadku, som v poriadku, som v poriadku. Som v bezpečí," počuť vo videu.

Kervin sa kotúľal dole asi tristo metrov spolu so snehom, ktorý sa rútil do údolia. Priznáva, že vedel o zvýšenom riziku lavínového nebezpečenstva na svahoch, no napriek tomu sa s kamarátom rozhodli, že idú do toho. "Naozaj sme si mysleli, že to dáme, že to nie je až také zlé. Očividne bolo," sype si popol na hlavu. Minulý rok zahynulo v USA v dôsledku pádu lavíny 23 ľudí.