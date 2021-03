FOTO Japonec (37) odišiel z práce, pretože sa nudil: Neuveriteľné, ako si teraz zarába

Ako píše britský denník The Times, 37-ročný Morimoto požaduje 10 000 jenov (cca 80 eur) plsu výdaje za cestu a jedlo za to, že sa príde so záujemcom porozprávať, niečo s ním popiť, ale nič viac. Jeho službu možno nájsť pod názvom K prenájmu človek, ktorý nič nerobí. Za tri roky svojej činnosti inšpiroval k nakrúteniu televízneho filmu, napísal knihy a na Twitteri má 269-tisíc sledujúcich.

Šodižho klientom často stačí, že sa s nimi ide poprechádzať alebo ich odprevadí na nákup. Je medzi nimi ale i jeden, ktorý má za sebou pokus o samovraždu. "Prenajmete si osobu (mňa), ktorá nič nerobí. Som stále k dispozícii, nebudem robiť nič, len niečo zjem, napijem sa a budem komunikovať," charakterizuje svoju službu.

Shoji Morimoto, l'homme qu'on peut louer pour «ne rien faire», a des milliers de clientshttps://t.co/3d7SzDcl8L — CNEWS (@CNEWS) January 14, 2021

Morimoto je ženatý, má štvorročné dieťa a diplom z fyziky z univerzity v Ósake. Tri roky pracoval vo vydavateľskej spoločnosti, ale pretože sa nudil, z práce odišiel. V roku 2018 zverejnil tweet so znením: Ponúkam sa k prenájmu ako človek, ktorý nič nerobí. Máte problém zájsť si sami do obchodu? Chýba vám v tíme hráč? Môžem robiť len ľahké veci." Tak začal a pôvodne službu ponúkal zadarmo. Teraz ale vyberá poplatok, aby zredukoval záujemcov a odradil tých, ktorí len maria čas. V ničnerobení má denne troch až štyroch spoločníkov a väčšina z nich, ako hovorí, si potrebuje len pokecať. Jedna z klientiek ho so sebou vzala do sexshopu a ocenila, že ju počúval, nesúdil a nechal si svoj názor pre seba.

Morimoto nikoho nechváli ani nepresviedča. Podľa svojich slov totiž nemá rád, keď sa ho niekto snaží povzbudzovať. "Vadí mi, už keď mi ľudia hovoria, aby som vydržal. Keď sa niekto o niečo snaží, myslím, že najlepšie sa mu to dá uľahčiť tým, že stojíme po jeho boku. Najatý bol už na čokoľvek - na spoločný obed, vyfotenie sa pre Instagram, chytanie motýľov v parku aj na spoločné sledovanie boja zápasníkov. Jeden muž ho pozval a zveril sa mu, že spáchal vraždu, ďalší sa zas priznal k členstvu v náboženskej sekte Óm šinrikjó, ktorá je zodpovedná za útok sarínom v tokijskom metre v roku 1995. Istý zákazník od neho chcel, aby ho sprevádzal do nemocnice k miestu, kde sa predtým pokúsil zabiť. "Nie som priateľ ani známy. Som ušetrený komplikácií, ktoré prináša vzťah, ale môžem ľuďom pomôcť zahnať pocit osamelosti," uzavrel Japonec.