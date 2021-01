Experti varujú pred novými pravidlami aplikácie WhatsApp: Možno ani neviete, s čím ste súhlasili!

BRATISLAVA - Komunikačná platforma WhatsApp si v ostatných dňoch vyslúžila kritiku po tom, čo svojim používateľom oznámila, že ak chcú aj naďalej využívať aplikáciu, musia súhlasiť so zdieľaním svojich údajov so sociálnou sieťou Facebook, ktorá vlastní spoločnosť WhatsApp. Bezpečnostní experti zo spoločnosti Aliter Technologies však varujú pred týmto krokom.

Aplikáciu WhatsApp v súčasnosti využívajú zhruba dve miliardy ľudí. V jej využívaní však nedávno nastala zmena, ktorú mnohí kritizujú. Odborníci sa obávajú, že by v dôsledku nej mohlo dôjsť k úniku údajov. "Práve WhatsApp počas svojho uvedenia na trh v roku 2009 lákal užívateľov na bezplatné služby, ktoré nikdy nebudú zdieľané s treťou stranou. Dnes, v dobe, kedy je Facebook zapletený do dvoch protimonopolných žalôb podaných desiatkami štátov a americkej federálnej vlády, prichádza informácia, že bude zdieľať citlivé informácie práve s Facebookom," vysvetľuje Vladimír Palečka, expert na kyberbezpečnosť spoločnosti Aliter Technologies. V praxi to podľa neho znamená, že ak súhlasíte s novými pravidlami WhatsApp, súhlasíte tiež so zdieľaním všetkých svojich osobných či profesionálnych údajov s Facebookom.

Zdroj: thinkstock.com

Aj keď aplikácia využíva šifrované spojenie, zhromažďuje metadáta o konverzáciách. V pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosť uvádza, čo zhromažďujú. WhatsApp kategorizuje tieto informácie do troch kategórií: informácie, ktoré používateľ poskytuje; informácie, ktoré zhromažďuje automaticky a informácie poskytované tretími stranami. Ak sa na to pozrieme detailne, WhatsAppu, a teda v prípade súhlasu so zdieľaním dát aj Facebooku, odovzdá užívateľ tieto dáta:

Informácie o účte

Správy a ich obsah

Spojenia

Transakčné informácie

Informácie o zariadení a pripojení

Cookies

Je teda zrejmé, že WhatsApp zhromažďuje informácie o svojich používateľoch, ktoré by mohli poskytnúť prehľad o pravidlách, spojeniach, účastníkoch konverzácií, frekvencii a dokonca aj geolokačných údajoch. Niektoré z týchto údajov by sme mohli klasifikovať ako metadáta a niektoré z nich sú iba neosobné, no napriek tomu cenné údaje. Aplikácii podľa Palečku však nejde o sledovanie toho, čo si užívatelia píšu, ale o cenné dáta o užívateľoch, ich návyky a správanie, ktoré možno použiť na lepšie adresovanie reklám či služieb. "Brániť sa dá len obmedzene. Prvým krokom je nesúhlas s novými pravidlami. V tomto prípade existencia vášho účtu nezanikne, akurát nebudete môcť používať svoje konto na komunikáciu a využívať naďalej služby WhatsApp," dodáva bezpečnostný expert.

Zdroj: profimedia.sk

V prípade, že sa bez podobných služieb nezaobídete, je možné využiť inú podobnú aplikáciu, ktorá má taktiež šifrované spojenie, rôzne ďalšie formy zabezpečenia komunikácie a nezdieľa dáta s tretími stranami. Medzi najbezpečnejšie aplikácie patrí napríklad Signal, Threema, Telegram či aj u nás známy Viber.