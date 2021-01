Výpoveď predavačky sa stala hitom: Krátky ODKAZ šéfovi, ktorý hovorí za všetko!

NEW YORK - Pracovníčka, ktorá podala výpoveď v skutočne veľkolepom štýle, sa stala hviezdou Redditu. Svojmu šéfovi napísala pasívno-agresívny odkaz, ktorý zároveň znie pomerne zdvorilo. Niektorí jej reakciu oceňujú, iní tvrdia, že by takýmto spôsobom zo svojho zamestnania neodišli.

Zamestnankyňa obchodného reťazca Target v USA zverejnila na Reddite fotografiu odkazu, ktorý venovala svojmu šéfovi. Odkázala mu, že v práci končí a zároveň ho informovala o tom, že si našla oveľa lepšie zamestnanie. A keďže od neho nepotrebovala odporúčanie, tak nemala žiadne zábrany v tom, akým spôsobom vedúcemu oznámila svoj odchod z firmy. Napísala: "Ahoj, Jordan! Len som ti chcela dať vedieť, že zajtra ani budúci týždeň neprídem do práce. Ďakujem, si poklad! PS: Nikdy nepochopím, prečo si bol ku mne taký nezdvorilý." Na koniec pridala usmiateho smajlíka, ktorý odkazu dodáva pasívno-agresívny a zároveň zdvorilý ráz.

Ľudí ohromilo najmä oslovenie "poklad" a smajlík na konci odkazu. "Určite ti bude lepšie. Šťastný nový rok," napísala jedna z osôb. Ďalší boli zvedaví, ako veľmi je Jordan zlým šéfom a prečo si to o ňom bývalá zamestnankyňa myslí.

Na druhej strane sa však našli aj takí, ktorí by sa rovnakým spôsobom so šéfom nerozlúčili. "Všetci sa možno na tom smejete, ale verte mi, že akonáhle vykročíte z maloobchodu do profesionálnejšej kariéry, uvidíte, aké dôsledky môže mať pálenie mostov," poznamenal ďalší užívateľ.