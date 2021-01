FOTO Neuveriteľný príbeh: Zomrela posledná vdova po vojakovi z občianskej vojny (1861-1865)

Jacksonová zomrela v decembri v domove pre seniorov v meste Marshfield v štáte Missouri. V rovnakom štáte jej manžel ako vojak jazdectva počas občianskej vojny (1861-1865) bojoval na strane Únie. Helen spolu so svojimi deviatimi súrodencami vyrastala v mestečku Niangua, James žil neďaleko. Starala sa o neho a pomáhala mu s kažodennými prácami. Aby jej oplatil láskavosť, navrhol jej, že sa s ňou ožení. Mladá žena by tak po jeho smrti získala nárok na vojenskú penziu, čo by v časoch veľkej hospodárskej krízy znamenalo lákavú ponuku. Dievčina súhlasila do značnej miery preto, že "cítila, že vďaka jej starostlivosti Bolin žije dlhšie".

Manželstvo trvalo do roku 1939, kedy muž zomrel. Helen o svadbe nikomu zo svojich príbuzných nikdy nepovedala. S manželom v rovnakej domácnosti nežila a nemali spolu žiadne intímne styky. Po jeho smrti sa už nevydala a ani nepoberala po ňom penziu. Uvedomovala si vraj, aký rozruch by vyvolala, keby sa prevalilo, že si ešte ako tínedžerka vzala za muža deväťdesiatnika. V roku 2018 vysvetlila, že o manželstve s Bolinom nikdy nehovorila, aby ochránila jeho aj svoju povesť. "Hlboko som pana Bolina rešpektovala a nechcela som, aby mu ublížili jedovaté reči," uviedla.

Zdroj: Getty Images

Podľa pastora Nicholasa Inmana, ktorý bol dlhoročným priateľom Jacksonovej, začala o svojej minulosti hovoriť až v posledných troch rokoch svojho života. Mala vraj radosť z uznania, ktorého sa po desiatkach rokov utajovania dočkala. Vyslúžila si miesto na missourskom chodníku slávy a dostávala množstvo pohľadníc a listov s prianím všetkého najlepšieho. "Pre Helen to bol taký ozdravný proces. Kvôli niečomu, o čom si myslela, že sa pre ňu stane stigmou, bola v skutočnosti na sklonku života oslavovaná," skonštatoval Inman.

Zdroj: SITA/AP/Nicholas Inman

Práve on bol prvým človekom, ktorému seniorka v decembri 2017 povedala o svojom manželstve. Jej príbeh následne overil a zistil, že je pravdivý. Mala taktiež Bibliu, ktorú jej James daroval a v ktorej písal o ich manželstve. To stačilo na to, aby veteránske organizácie uznali rolu, ktorú Jacksonová zohrala v dejinách. Keď sa o nej dozvedeli Bolinovi príbuzní, doniesli jej do domova dôchodcov jeho zarámanovanú fotografiu. Rozplakala sa, stále sa fotky dotýkala a zverila sa, že James bol jediným mužom, ktorý ju kedy miloval.