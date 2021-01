Murár začal spávať s vydatou susedou: Neuveríte, ako ich odhalil jej manžel

Ženatý stavebný robotník Alberto neodolal kráse svojej vydatej susedy, ktorá jeho city opätovala. Murár preto ani na chvíľu nezaváhal, využil svoje zručnosti a vykopal tunel, ktorým spojil jeho dom s domom milovanej Pamely. Chvíľu všetko fungovalo a dvojica si vďaka tajnému priechodu spoločne užila zopár intímnych chvíľ.

A man from Mexico, who built a tunnel to his lover's home to carry on their secret affair, was tragically caught by her husband.

The husband noticed a hole that led into a tunnel beneath his house.

When he climbed down to the passageway, it led him all the way to Alberto's home. pic.twitter.com/E40Ui12bD3