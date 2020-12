FOTO Tajná služba zverejnila zašifrované prianie k Vianociam: Skúste ho rozlúštiť!

"Riešenie problémov je jadrom toho, čo robíme. Keď sa pustíte do tohto vianočného hlavolamu, získate predstavu, aké zručnosti sú potrebné, aby ste sa stali analytikom GCHQ," uviedla elektronická rozviedka na svojich internetových stránkach.

Complete our #Christmas bauble while in your Christmas bubble!



Call on the wise men and women in your household, the annual #GCHQChristmasPuzzle is here



Complete the sequences, plot your answers on the bauble and find the hidden message!

