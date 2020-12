Rodičia vyhodili svojmu synovi (42) jeho rozsiahlu pornozbierku: To nemali robiť, krutá pomsta

Werking, ktorý sa v roku 2016 po rozvode presťahoval späť k rodičom, ich pred časom zažaloval, lebo zničili jeho pornografické časopisy, DVD nahrávky a sexuálne hračky. Beth a Paul uviedli, že syna najprv požiadali, aby predmety s obscénnym charakterom v ich dome neuskladňoval, no on to nerešpektoval.

Zdroj: Getty Images

Keď sa David po čase odsťahoval do Indiany, poprosil rodičov, aby mu tam poslali všetky jeho veci. Pri preberaní zásielky však márne hľadal svoju pornografickú zbierku. Namiesto nej dostal iba mail, v ktorom ho otec informoval o tom, že spolu s jeho mamou všetko zničili a "on môže byť rád, pretože mu urobili veľkú láskavosť".

Rozzúrený syn mal však na vec iný názor a svojich rodičov zažaloval za zničenie osobného majetku. Podľa jeho slov mala zbierka, ktorú tvorilo dvanásť škatúľ nahrávok a časopisov a dve škatule sexuálnych hračiek, hodnotu 25 000 dolárov (viac ako 20-tisíc eur), a preto žiada náhradu škody. Okresný sudca Paul Maloney uznal, že zničený majetok patril Davidovi a rozhodol, že rodičia mu ho musia zaplatiť. Werkingov právny zástupca uviedol, že "išlo o zbierku nenahraditeľných vecí a majetku". Obe strany budú musieť do februára predložiť návrh o náhrade škody.