Študent (23) opísal peklo, ktoré prežíva kvôli COVID-19: Jeho spoveď o mŕtvici obletela svet

Riley Behrens z Arizony bol tesne pred Dňom vďakyvzdania pozitívne testovaný na koronavírus, práve, keď sa chystal navštíviť svojich rodičov. Príznaky na seba nenechali dlho čakať. Najpv sa dostavila bolesť hlavy, ktorá neskôr prešla do bolesti na hrudi. Pri každej činnosti sa zadýchaval. Na ľavej strane začal následne pociťovať slabosť. Keď sa snažil umyť riad, padal mu z ruky. Bol už totiž taký slabý, že ho nedokázal udržať. Navyše sa mu zhoršila zrak v ľavom oku. O pár dní neskôr bol prijatý do nemocnice v Tampe. Tam zistili, že 23-ročný mladík utrpel slabú mŕtvicu, tzv. slabý ischemický záchvat, ako dôsledok ochorenia COVID-19. "Lekár mi to musel zopakovať niekoľkokrát, aby som tomu uveril. Nechápal som to. Mám len 23 rokov, som atlét v špičkovej kondícii a skončil som v nemocnici s infarktom," uviedol Riley.

Nový typ koronavírus zvyčajne zasahuje pľúca, ale objavuje sa čoraz viac dôkazov o tom, že postihuje aj iné orgány, najmä mozog. COVID-19 totiž môže spôsobiť neprirodzené zrážanie krvi, čoho následkom môže byť práve mŕtvica. Typ mŕtvice, ktorú utrpel Behrens, obvykle nezanecháva trvalé následky, no existujú vážne obavy vedcov, že vírus má dlhodobý vplyv na neurologické funkcie tela. Mladík zdokumentoval priebeh choroby na sociálnych sieťach.

Z reakcií užívateľov vyplýva, že zďaleka nie je sám, ktorý bojuje s takýmito zdravotnými potiažami. "Tiež som pred tromi mesiacmi dostal mŕtvicu a mám len 24" či "minulý týždeň postihol aj moju 19-ročnú dcéru" - to sú len niektoré z mnohých odpovedí. Riley uviedol, že on sám sa od vypuknutia pandémie správal zodpovedne, nakupoval väčšinou online a dodržiaval všetky protiepidemické opatrenia. Jeho známi už ale podľa neho asi takí zodpovední neboli a zrejme sa nakazil od nich.

Séria príspevkov na Twitteri sa stala mimoriadne populárnou. "Chcem, aby ľudia vedeli, že toto je skutočné. Keby ste sa ma spýtali pred pár týždňami, či si myslím, že takto ochoriem, asi by som sa vám vysmial. Nikdy by som nebol čakal, že v tak mladom veku skončím pripútaný na nemocničné lôžko. Ak si myslíte, že toto je hoax a médiá to len nafukujú, mali by ste si otvorič oči," skonštatoval Američan, ktorý verí, že jeho príbeh poslúži ako budíček pre tých, ktorí ešte stále neveria, že nejaký COVID-19 existuje. Behrensovo zotavenie je neisté, má pred sebou ešte dlhú cestu. I keď je už opäť doma, stále sa necíti byť v poriadku a často máva bolesti či závrat. Čoskoro bude musieť preto absolvovať fyzioterapiu a neurologickú liečbu. "Berte túto chorobu vážne, pretože je vážna. Môže vás zasiahnuť viac, než si myslíte," uzatvára.