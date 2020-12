Dievčina našla záhadný rodný list: Rozpútal peklo medzi ňou a mamou, mám tajného brata?!

Kristin z Kalifornie sa ocitla v nezávideniahodnej situácii, keď náhodou narazila na záhadný rodný list. Vydedukovala z neho, že má brata, o ktorom vôbec nevedela. Volá sa Clyde Fabian a na jeho rodnom liste nechýbali odtlačky drobných chodidiel. Šokovaná dievčina bola presvedčená o tom, že práve odhalila matkino tajomstvo a okamžite od nej požadovala vysvetlenie.

There were fake footprints on it I am dying - all this for a fucking cabbage patch doll pic.twitter.com/cjIRWmGcat

Ako sa však ukázalo rodný list nepatril žiadnemu bábätku, ale mäkkej tvarovanej bábike Cabbage Patch Doll, ktorá bola obľúbená najmä v 90. rokoch. Výrobca k týmto hračkám dodával rodné a adopčné listy a bábikám vpisoval údaje aj na zadok ako v pôrodnici. Matka si neskôr túto hračku spolu s "dokladmi" odložila na pamiatku. "Možno som v živote vyvolala veľa trápnych situácií, ale nič sa nevyrovná tomu, čo urobila moja staršia sestra, keď našla rodný list bábiky a začala kričať na mamu a obviňovať ju, že pred nami skrýva nášho brata," napísala na Twitteri Kristinina sestra Chloe.

Here is Clyde Fabian - in his Xavier Roberts scrubs (my mom picked this doll out because my dad is a doctor and she thought it was cute) pic.twitter.com/CCcjfd0jX9