Expert varuje pred extrémnym šírením nákazy počas Vianoc: V januári má prísť najhoršie obdobie vôbec

Americkí experti upozorňovali, že cestovanie na Deň vďakyvzdania a následné hromadné stretnutia ľudí môžu spôsobiť raketový nárast prípadov ochorenia COVID-19. Ich prognózy sa naplnili, počet pozitívne testovaných prudko narastá. Riaditeľ NIAID Anthony Fauci však predpokladá, že to najhoršie ešte len príde. Počas série rozhovorov uviedol, že blížiace sa Vianoce podporia šírenie infekcie takým intenzívnym tempom, aké nebolo doteraz zaznamenané. Zároveň pripomína, že nemáme veľmi na výber a jediné, čo nám môže pomôcť, je sociálna izolácia.

Odštartoval to Deň vďakyvzdania

Napriek tomu, že americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) vydalo odporúčanie, aby sa Američania vyhýbali cestovaniu a organizovaniu zhromaždení na Deň vďakyvzdania, oficiálne zdroje potvrdili, že práve pred týmto sviatkom lietali ľudia najviac od začiatku pandémie. "Štatistické údaje súvisiace s týmto sviatkom nie sú ešte kompletné, ale už teraz evidujeme alarmujúci počet nových prípadov," hovorí Fauci s tým, že v súčasnosti je dôležitejšie než kedykoľvek predtým, aby ľudia dodržiavali opatrenia, nosili rúška a nezhromažďovali sa.

Zdroj: Getty Images

Vianoce prinesú ešte väčšie ohniská

Fauci je presvedčený o tom, že nadchádzajúce sviatky predstavujú ešte väčšiu hrozbu ako Deň vďakyvzdania. "Sú to sviatky, ktoré sa slávia dlhšie. Dúfam, že si to ľudia uvedomia. Je to naozaj ťažké, pretože niektorí odmietajú počas sviatočného obdobia meniť svoje zvyklosti a rituály. Ale je potrebné si uvedomiť, že žijeme v kritickom období."

Január by mohol priniesť najhoršie obdobie celej pandémie

Lekár sa neubránil pochmúrnej predpovedi o tom, že najhoršie dni pandémie sú zrejme ešte len pred nami. "Polovica januára by pre nás mohla byť skutočne temným obdobím. Dôsledok nárastu počtu infikovaných počas Dňa vďakyvzdania sa pravdepodobne prejaví v období, keď sa začnú Vianoce alebo Chanuka," tvrdí.

Zdroj: SITA/AP Photo/Ronald Zak

Ešte nie je neskoro vyhnúť sa ďalšiemu nárastu

Tradičné slávenie sviatkov teda predstavuje veľkú hrozbu, aj keď je venovaná veľká pozornosť testovaniu a sociálnemu odstupu. Rodiny a priatelia sa budú počas Vianoc stretávať v uzatvorených priestoroch a dajú si dolu rúška, pretože budú jesť a piť. Neuvedomia si, že aj niekto v ich blízkosti, kto nemá žiadne príznaky, môže byť infekčný. Ľahko sa tak môže stať, že sa nakazíte vo vlastnom dome. Fauci preto odporúča ľudom, ktorí plánujú stretnutia s rodinou, aby urobili všetko pre to, aby dali šíreniu nákazy minimálnu šancu. Dôležité je pravidelne si umývať ruky a mať na sebe rúško. A ak je to možné, organizovať všetky slávnosti vonku.