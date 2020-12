Experti varujú pred jedným TYPOM RÚŠKA: Nepoužívajte ho, pred koronavírusom vás neochráni!

WHO pravidelne aktualizuje informácie týkajúce sa súčasnej pandémie koronavírusu. Pred pár dňami jej predstavitelia upozornili, že tvárový štít nezaručuje dostatočnú ochranu pred nákazou a jeho nosenie je účinné iba v kombinácii s rúškom. "V súvislosti s COVID-19 nie sú niektoré deti schopné nosiť rúško napríklad z dôvodu zdravotného postihnutia alebo v špecifických situáciách, ako sú jazykové lekcie, kedy učiteľ potrebuje vidieť svoje ústa. V týchto prípadoch môžu byť tvárové štíty alternatívou ochrany pred nakazením, ale nezabezpečujú ekvivalentnú ochranu pri prenose vírusu," uvádzajú odborníci.

Podľa nich akýkoľvek použitý ochranný štít na tvár by mal pokrývať celú tvárovú časť, obopínať jej bočné strany a siahať až pod bradu. Pri jeho nosení by mali byť ľudia opatrní, aby im nezranil zrak. S týmto stanoviskom súhlasí aj Centrum pre kontrolu a prevenciu ochorení, podľa ktorého nie je tvárový štít prijateľnou náhradou rúška, pretože medzi ním a tvárou sú veľké medzery, cez ktoré unikajú do okolia kvapôčky uvoľňované z dýchacích ciest. "Stále nevieme, koľko ochrany poskytuje tvárový štít ľuďom, ktorí sa nachádzajú v okolí," vyjadrili si pracovníci CDC. Rúško predstavuje oveľa účinnejšiu ochranu, ale dôležitý je jeho správny výber, údržba a umiestnenie na tvári. Na čo by sme teda mali pamätať?

Rúško by malo mať tri vrstvy

Vedci z Univerzity vo Virgínii nedávno testovali jedenásť rôznych typov ochrany tváre vyrobených z deviatich druhov materiálov, ako sú kávové filtre, bavlnené tričká a iné textílie vrátane štítu na tvár a lekárskeho rúška. Výsledky poukazovali na jednoznačného víťaza. "Na základe tejto štúdie odporúčame, aby ľudia používali trojvrstvové rúško," uviedla výskumníčka Linsey Marrová. Ochrana tváre by mala pozostávať z dvoch vonkajších vrstiev, ktoré tvoria pevne tkaný, ale pružný materiál priliehajúci na tvár a v jeho strede je vákuum alebo filtračná zložka.

Rúško by nemalo mať filter

Zdravotníci sa jednoznačne zhodujú v tom, že ochranné pomôcky s filtrom sú pre zastavenie šírenia koronavírusu neúčinné. Podľa štúdie realizovanej Národným ústavom pre štandardy a technológie (NIST) lekárske respirátory N95 síce úplne blokujú priechod kvapôčok, ale čoraz obľúbenejšie rúška s filtrom N95 nemajú takmer žiadny efekt a neobmedzujú šírenia kvapôčok. Tie sa totiž pri použití rúška s filtrom u pozorovaných respondentov pohybovali takmer rovnako ďaleko a rýchlo ako bez akéhokoľvek prekrytia tváre.

Nezabúdajte na pravidelné pranie

Nedávna analýza publikovaná v časopise BMJ Open spracovala údaje zo štúdie z roku 2015 o účinnosti látkových rúšok pri ochrane pred bežnou sezónnou chrípkou. Látkové i chirurgické rúška by sa mali po použití považovať za kontaminované. "Na rozdiel od chirurgických, ktoré sa po použití zlikvidujú, látkové sa používajú opakovane. Ak ich iba opláchnete, riziko kontaminácie to neznižuje," vysvetlila autorka štúdie Raina MacIntyreová.

Rúško musíte nosiť správne

Rúško na tvári ešte neznamená ochranu pre vaše okolie. Ak ho máte stiahnuté pod nosom, na brade, alebo vám nedostatočne prilieha na tvár, tak vôbec neplní svoj účel. Podľa matematického modelu prenosu ochorenia COVID-19, ktorý vyvinula dvojica vedcov z Massachusettského technologického inštitútu (MIT), nosenie rúšok chirurgickej kvality v miestnosti s rozlohou šesť krát šesť metrov zabezpečilo bezpečné prostredie bez možnosti nákazy pre desať ľudí až na dve hodiny. Keď si však stiahli rúška pod nos alebo im nepriliehali na tvár, ten istý priestor bol pre nich bezpečný iba 32 minút.