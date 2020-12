Experti varujú: Nikdy by ste sa nemali sprchovať dlhšie ako TOĽKOTO minút!

Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

CLEVELAND - Pre väčšinu ľudí neexistuje nič lepšie, ako poriadne horúca sprcha. Najmä keď sa domov vrátia z mrazov, ktoré panujú vonku. Nepochybne ide o príjemnú záležitosť, no treba si dávať pozor na to, ako dlho sa sprchujeme. Podľa odborníčky to totiž mnohí z nás preháňajú. Pokiaľ do tejto skupiny patríte aj vy, mali by ste vedieť o tomto riziku.