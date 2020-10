KORONAVÍRUS v Československu: Takto by to možno vyzeralo, keby pandémia vypukla ešte v socializme

BRATISLAVA - Koronavírus je jednoznačne najdiskutovanejšou témou ostatných dní a týždňov. Slovenská vláda má čo robiť, aby sa vysporiadala s následkami krízy, akú naša krajina ešte nepamätá. Ktovie ale, ako by to vyzeralo, keby pandémia ochorenia COVID-19 prišla ešte v ére Československa. Na to sa pokúsili nájsť odpoveď mladí Slováci.

Skupina mladých tvorcov, ktorí založili Youtube kanál "Československá televízia" sa vo svojom najnovšom videu zamyslela nad tým, ako by to vyzeralo, keby pandémia nového koronavírusu prepukla ešte v časoch Československa. Nakrútili vtipné video, ktoré je satirou na nefungujúci bývalý režim, no obsahuje aj narážky na šíriace sa hoaxy a konšpirácie o tom, že žiadny vírus neexistuje, alebo že prišiel z Ameriky. Odohráva sa v areáli Závod ťažkého strojárstva v Dubnici nad Váhom. "Reportáž bola natáčaná v opustených úkrytoch civilnej obrany, ktoré sme pre potreby natáčania upratali a pripojili k zdroju elektrickej energie," priblížil podmienky nakrúcania jeden z autorov.

Zdroj: Youtube/Československá televízia

Video, ktoré má predstavovať epizódu novej relácie s názvom Červená siréna,, sa začína slovami o tom, ako veľmi je dôležitá ochrana obyvateľstva v našej socialistickej spoločnosti. Následne reportér vstúpi do krytu, ktorým ho prevedie súdruh náčelník civilnej obrany. Najprv poukazuje na nádrže pitnej vody, ktoré sú nefunkčné, potom na oblečenie určené pre protichemickú obranu, ktoré je plesnivé.

Zdroj: Youtube/Československá televízia

Nechýbajú ani slová moskovského virológa o tom, že nový vírus má americký pôvod, že odtiaľ prišiel do ZSSR a následne aj do štátov našich priateľov vrátane Československa. No a čerešničkou na torte je vyhlásenie o tom, že socialistickí vedci už objavili protilátky, a to v molekulách vodky. Áno, možno aj takto nejako by socialistická vláda bojovala s nákazou, keby vypukla o pár desaťročí skôr.