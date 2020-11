Prieskum počas pandémie KORONAVÍRUSU odhalil nechutnú pravdu o hygiene ľudí

PARÍŽ - Bez ohľadu na dôraz kladený na preventívne opatrenia proti covidu-19 klesá celková úroveň hygieny u Francúzov. Zistil to prieskum Ústavu pre výskum verejnej mienky (IFOP) a aj to, že na vine je karanténa. Píše o tom francúzsky denník Le Figaro.

Odborníci to opakujú stále dookola: odkašliavajte si do lakťa, nedotýkajte sa rukami tváre a pravidelne si umývajte ruky. Od začiatku pandémie covidu-19 úrady zodpovedné za verejné zdravotníctvo zdôrazňujú význam základnej hygieny. Karanténa a ostatné opatrenia v čase, keď ešte nie je dostupná vakcína, má zrejme negatívny vplyv na celkovú hygienu Francúzov.

Je pochopiteľné, že karanténa vedie k určitej nedbalosti, pokiaľ ide o obliekanie či úpravu zovňajšku. Ak by sme aj odpustili, že muži nenosia oblek a ženy sa nelíčia či nenosia podprsenku, opomenutie osprchovať sa už ale odpustiť nemožno. Podľa IFOP sa len dva Francúzi z troch denne umývajú, zatiaľ čo pred covidom to bolo 76 percent. A tento podiel je ešte vyšší u osôb izolovaných geograficky i sociálne. Je to dôkaz toho, že úroveň hygieny z veľkej časti závisí na tom, či sme vystavení pohľadom ostatných. Starostlivosť o vzhľad a telesný pach klesá s tým, ako rastie sociálna odlúčenosť. Muži a ženy sa však nestarajú o vlastnú hygienu rovnako intenzívne. 73 percent žien sa naďalej sprchuje každý den, no u mužov to robí len 61 percent, uvádza prieskum IFOP. Muži si taktiež prestávajú vymieňať denne spodnú bielizeň. A keď sú izolovaní sami, je to ešte horšie; polovica z nich sa denne nesprchuje a tiež si prestávajú meniť spodnú bielizeň.

Naopak takmer všetky ženy si berú každý deň čisté nohavičky. Ale len 68 percent mužov si denne mení slipy. Nie je žiadne prekvapenie, že táto nedbalosť úmerne rastie s tým, ako sú ľudia sociálne izolovaní. Zachovať si dobré hygienické návyky neznamená len starať sa o čistotu. V takej situácii, ako je karanténa, ide o psychickú pohodu. Je potrebné dodržiavať istú rutinu - sprchovať sa, obliekať sa do čistého, jesť zdravo a v určitú hodinu. Je to kľúčové najmä v tomto období, ktoré tak môžeme prežívať v lepších podmienkach.